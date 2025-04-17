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美債倒債風險升？央行沒對策引眾怒 郭哲榮被點名成最大輸家

聯合新聞網／ 綜合報導
台股震盪，過去被視為避風港的美債ETF也頻傳「翻車」事件。圖／路透
台股震盪，過去被視為避風港的美債ETF也頻傳「翻車」事件。圖／路透

外傳美國可能逼迫外國債權人將所持美國國債，換成100年期零息債券，以減輕美國債務負擔。中央銀行總裁楊金龍昨（15）日指出，如果真的這樣轉換，相當於「美債的倒債」。由於摩爾投顧分析師郭哲榮過去曾喊話大量買進美債，他擁有高達5509張美債ETFPTT網友戲稱，「那受傷最大的應該是哲哲」。

楊金龍示警，如果美債都倒債，當然非常危險，因為美國公債市場是各個金融商品定價基礎，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機。因為美國公債市場是很多金融商品的定價基礎，假設真的發生，美國恐怕會因此發生金融混亂、金融危機，因此這個議題在國際上大家討論相當久，但並沒有像我國市場討論的如此熱烈。

一名網友在PTT轉貼新聞並表示，「曾幾何時，美債會有倒債的風險？要求盟友轉短期為100年0利率的債券？這樣以後美國的信用何在，債券價格呢？」

其他人留言「台灣有對策嗎」、「川皇當然知道強迫算違約，他在等大家主動要求轉換 好嗎？只是大家都在裝不懂」、「不是逼迫外國債權人，是逼你台灣政府好嗎？笑死」、「不然你還能改買其他貨幣嗎？」、「沒有應對策略的示警跟沒有一樣」、「就看誰撐得久，看是川川先下台還是美債先倒」、「美債當然不會倒，但有美債的人會倒」、「美債倒債一定金融危機，銀行可能都要倒，完全笑不出來」。

還有人點名郭哲榮，留言「受傷最大的應該是哲哲」、「哲哲：美債不會倒」、「哲哲才講說美債不可能倒，直接喊折了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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