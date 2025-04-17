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川普盼股市狂飆、國安基金同在⋯他喊話「買進時機到」：綠色就一天買10萬

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。(路透)
美國總統川普。(路透)

台股16日開低走低，下跌389.67點，收在19,468點，跌幅1.96%，成交量2,852.34億元，三大法人賣超344.87億元。雖然近期中美貿易局勢未明，市場氣氛震盪，但仍有網友大膽喊出「現在是買進時機」，更直言自己「一天買10萬，只要綠色我就買」，展現出對股市未來強烈的信心，主要原因包括川普希望股市狂飆、國安基金與我們同在等。其他人卻勸他參考日本套牢20年的經驗冷靜行事。

一名網友在PTT發文指出，雖然川普的政策變來變去，但他相信「川普希望股市狂飆」，也多次釋放願與習近平對話的訊號，預測雙方將達成協議。他認為這對金融市場有正面影響，並預言「股市未來就是會狂飆」。此外他也提到「國安基金與我們同在」，進一步強化自己持續買進的信念。

原PO坦言自己收入不高，但「不知道低點在哪裡，反正會一直買到沒錢為止」，並曬出對帳單與每日買進明細，誓言以實際行動撐過市場低潮。他強調這是個人看法，願與其他投資人分享這段心路歷程。

該篇貼文引發熱烈回應，不少網友留言鼓勵「你會贏」、「我也開始分批進場」、「買進低本益比錯殺股」、「就等川普了，一和談就噴」、「股市長期向上是真，長期持確實沒有影響」、「我跟你一樣，一直加碼，彎腰撿正二」、「應該可以大膽買進.如果美國宣布給台灣零關稅.現在買的就直接財富自由了」、「川投顧喊多我就跟」。

也有網友持保留態度，提醒「現在進場風險大」、「川普是希望美股大漲，不是台股」、「你先買我等回測」、「問題是習大大絕不認輸」、「信仰不能當飯吃」、「看看日本套牢20年」、「我先跑，你現套」、「川肯定會做多沒錯，但那是美股」、「你要分清楚人家找的是中國，不是中華民國」、「你這叫賭博」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 川普 美股

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