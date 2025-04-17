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中美貿易戰誰先跪？網猜測一面倒原因曝：川普輸定了

聯合新聞網／ 綜合報導
川普被批決策風格意識形態掛帥，準備不足即發動貿易戰。路透
川普被批決策風格意識形態掛帥，準備不足即發動貿易戰。路透

中美貿易戰火強烈，美國總統川普對中國祭出高關稅政策，仍未見中國低頭。網友熱議「中美誰先跪對世界金融或台股更好？」其他人則認為，由於中國是共產國家，不需理會來自企業或民眾的壓力，反觀美國面臨極大輿論壓力，且美國是世界最大買方，中國則是最大賣方，網友直言「老川輸定了，沒招了」。

一名網友PTT發文詢問，「中美兩國如同兩台火車對撞」，到現在還不分勝負，但事情遲早會有結局，他好奇「到底是中國先跪還是美國先跪對世界的金融狀況比較好？或是對台股會更好？」

有一派認為美國將先讓步，原因包括「有選票壓力」、「川普沒招了」、「民意壓力大」，紛紛留言「美國輿論壓力超大，中國沒有這問題」、「美國是世界最大買方，中國是賣方，你說呢？」、「老川輸定了，沒招了」、「上次有個中國學者反對就消失了」、「美國，畢竟美國人會靠北我川普」、「當然美國跪，人家共產國家，吃樹皮都可以」、「中國不用選舉，你說呢？」、「現在風向變了 ，輪到川普沒牌了 」、「美國，接下來世界霸主要變中國了」、「中國人吃草也能撐」、「獨裁體制更有韌性」、「內循環成形」。

但也有人認為雙方都不會妥協，市場最終仍會找到平衡點，留言「兩邊都不會跪，只會僵持至雙方達到某種平衡」、「最後可能走向和解，各自宣布勝利」、「現在都不跪了，比誰先出問題」、「先僵持到誰撐不下去，換個說法說是對方先跪」、「我猜最後世紀大和解，川習同台握手言和」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 壓力 川普 美國

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