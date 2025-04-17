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虧損時又出現了進場訊號該如何應對？ 專家建議：將部位減少至一半

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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1.停損的重要性

•停損是每個投資者進入股市前必須學會的基本策略。大多數投資者的停損設定在10%以內，這能有效避免大幅虧損。通常只要設置了停損，應該不會遇到大賠的情況。

•跳空風險：如果出現市場跳空或你操作高槓桿商品（如期貨），即使有停損設定，仍可能因為劇烈波動面臨大額虧損。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》
本文出自《反市場：JG股市操作原理》

2.凹單的背後原因

•許多人之所以凹單，並非單純因為不願停損，而是因為面臨市場上的複雜情況難以抉擇。例如，你的資產已經接近停損點，卻因新聞或突發事件不確定是否應該立即賣出，結果第二天市場大跌，虧損進一步擴大。

•JG的建議：遇到這種情況，應立即砍單，保護資本和心情，避免繼續凹單。

3.如何處理虧損時的進場訊號

•假如在虧損時又出現了進場訊號，該如何應對？JG建議減碼：將部位減少至少1/3甚至一半，讓這筆單子成為一個全新的交易。這樣即使後續行情再次錯誤，也不會因為持倉過大而承擔過大的情緒壓力。

4.賠錢時的心態與策略

•股市中，正確的交易習慣和長期的正向循環比一時討回虧損更重要。即使賠錢，也應堅持正確的交易策略。長期來看，這樣才能真正穩定獲利。

5.連續虧損的應對

•連續虧損是一個挑戰，不僅會損失金錢，還會動搖投資者對自己技術的信心。JG建議，一般投資者應保持較低的交易頻率，一個月一至兩次交易機會已經足夠。這樣可以更好地應對連續虧損的壓力，並幫助找到更精確的進場點。

6.保持理性，遠離情緒

•股票市場如同下棋，需要遵循自己的策略和信仰，保持冷靜和理性。贏家的秘訣在於能夠遠離賺錢時的興奮和賠錢時的負面情緒。

延伸重點：

•股票市場的風險與機會：投資者必須清楚地認識到，任何交易都有風險，尤其是高槓桿產品如期貨。要能接受可能大賺的同時，也可能大賠的現實。

•正向循環的建立：無論是賠錢還是賺錢，重要的是保持交易的一致性與正確性，這是長期成功的關鍵。

•技術與心態並重：技術分析雖然重要，但投資者的心態和情緒管理同樣至關重要。在面對虧損時，保持理性和積極的心態，才能繼續在股市中生存。

總結

在股市虧損時，最重要的不是立即討回虧損，而是學會保持理性，堅持正確的交易策略。減少凹單的機會，設置合理的停損，並在情緒上保持穩定，這些都將幫助你長期在市場中取得成功。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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