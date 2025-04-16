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董監事改選停損點失守10%擴大到20% 散戶跳空缺口「凹單」不單純

聯合新聞網／ 商周出版
台股近來受關稅戰重擊。聯合報系資料照／記者曾原信攝影
台股近來受關稅戰重擊。聯合報系資料照／記者曾原信攝影

極思考10 在股市賠錢時，我們到底該做什麼？（遭遇跳空、凹單、連續虧損）

大家好，我是 JG！

在這一集，我們來談談在股市賠錢時該怎麼辦。首先，大多數進入股市的人都有一個基本觀念——「停損」。只要做過一點功課，大家都知道要設置停損點，通常這個停損都在10%以內。

因此，理論上我們不會遇到太大的虧損。但現實中，有時還是會面臨大賠。為什麼會這樣呢？

通常，如果你真的大賠了，可能是因為遇到非常大的跳空缺口，特別是在操作高槓桿商品如期貨時。這種情況是進場前就該知道並接受的——能大賺的商品，也有可能大賠。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》
本文出自《反市場：JG股市操作原理》
許多人在遇到虧損時會「凹單」，即不願停損。我在訓練投資者的過程中發現，凹單的原因並不是簡單的「不想停損」，而是因為當時的情況很難判斷。

例如，你投入了一百萬，設置了10%的停損點，也就是十萬元。

當虧損已經接近九萬時，你可能在思考一些策略和突發狀況，比如一個公司有董監事改選的消息，你覺得是利好，但市場卻大跌。你在猶豫是否應該出場，結果隔天市場出現大跳空，10%的停損點失守，虧損直接擴大到20%。

在這種情況下，我的建議是：立即砍單，保護你的資本和心情，避免繼續凹單。

另一種情況是，你虧損後，市場卻剛好出現了你該進場的訊號，這時該怎麼辦呢？我的建議是留單但減碼。

減碼至少三分之一，甚至一半，這樣你可以重新設定風險報酬比。如果你的訊號是正確的，即便部位變小了，也能繼續獲利。這麼做的目的是養成正確的交易習慣，而不是一次性討回虧損。

接著，我們來談談「連續虧損」。連續虧損兩次或三次，雖然每次虧損不大，但累積起來的損失和壓力也很大，這時你會開始懷疑自己的技術。

我建議，一般投資者的交易頻率不應該太高，一個月有一兩次交易機會已經足夠了。如果交易頻率過高，你會很難應對連續虧損。

股票市場如同下棋，要遵循自己的交易策略，保持理性，盡量遠離情緒的波動。成功的交易者不會因賺錢而過分興奮，也不會因虧損而陷入負面情緒。這種心態是股市贏家的關鍵。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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