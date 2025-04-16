計畫10年後退休可專職做股市交易嗎？ 專家揭這樣的「獲利門檻」有點挑戰

極思考9 好的專職交易者，在股市都在想什麼？（面對盤勢與人生）

大家好，我是 JG！

這一集，我們來談談專職交易者在股市中的心態與思維。很多人會好奇，專職交易者到底在想什麼？他們是如何應對市場波動的？

專職交易的年齡與經驗

通常，進入專職交易的年齡段集中在二十多歲和四十多歲。就我自己而言，我在二十四歲時就開始了專職交易。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》 當時的情況就像創業一樣，起步時無法確定自己適合什麼樣的發展路線。專職交易的初期，其實與一般散戶沒什麼不同，充滿了恐慌與拼命學習。我當時學習了大量技術，包括長線、短線、期貨、海外商品等各種交易方式。

專職交易的學習歷程

年輕的時候，你能承受高壓，並且不斷學習、反思。然而，成為一個好的專職交易者，不僅僅是學會大量技術，還需要在一段時間內取得穩定的收益。

根據我的經驗，適合專職交易的人通常會在三個月到一年內賺到一筆可用的資金。當你累積到一定的資本後，你需要開始尋找適合自己性格的交易方式。

尋找適合自己的交易方法

到了一定階段後，交易者必須選擇一種「能賺得久、走得遠」的方法。股市是一個情緒堆疊的遊戲。年輕時，情緒負擔較輕，但隨著時間的推移，情緒疲憊會逐漸累積。因此，保持良好的情緒狀態至關重要。

既然把專職交易當成一份工作，你每天面對盤勢時，就會經常遇到賺錢與賠錢的情況。一個好的交易者，在賺錢時會特別小心每一個交易決策，檢查這些決策是否符合自己的交易哲學與SOP（標準操作流程）。如果你只是在享受賺錢的快感，那麼這些經驗是無法複製的。

暴賺與加碼的策略

我在專職交易的時候，會運用極限加碼的概念，仔細計算每次加碼的時間與數量，並根據行情的變化做出精確的決定。隨便賺到一筆錢可能是運氣，但這種經驗是不可複製的。真正的成功來自於持續統合自己的決策，讓每次交易更加一致。

如何面對無行情與賠錢的情況

交易不是每天都有行情。以我自己為例，我通常期待一千點甚至兩千點以上的大行情。然而，這樣的行情並非每天都會出現。所以，在沒有行情的時候，你應該把時間花在提升自己的能力和做功課上，而不是漫無目的地遊山玩水。

當賠錢的時候，你需要保持樂觀，因為交易就像創業一樣，總會有起伏。我在遇到賠錢的情況下，會研究其他國家的市場。或許我的技術在台灣股市不適用，但在其他市場可能有機會。不要因為一時的挫折就懷疑自己是否適合股市，保持正向的心態，專注於對自己有幫助的事物。

專職交易者的兩種情況

有些人會問自己是否適合專職交易，我認為這取決於兩種情況：

1.年輕人：如果你年輕，進入市場後的目標應該是「暴賺」，你必須強迫自己學習最多的東西。股市是有機會翻身的地方，不應該只求小打小鬧。

2.計畫退休者：如果你計劃在十年後退休，可以通過穩定工作，並在這期間每年獲利兩到三成，逐步堆積資金與技術。這樣在退休後，你的交易生活將會非常順利。

何時該停損或退出專職交易？

最後，何時應該停損或退出專職交易？很簡單，如果你總是在有行情時賠錢，那麼專職交易可能不適合你。你應該把時間花在更有價值的地方，或許這樣你會有更好的表現。

下一集，我們將討論賠錢時該如何應對。

我是 JG，我們下次見！

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。