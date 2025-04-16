交不出財報股票恐變壁紙？過來人曝「還可領股息」 一實例讓他反賺10萬

投資人最不願意看到的事，就是自己持有的股票宣布下市！近日有網友在Dcard發文分享，表示自己的朋友前段時間買了樺晟(3202)的股票，但它卻因為交不出財報面臨下市危機，如今股票也暫停交易，「這種情形只能認賠了嗎？」

原PO的發文引出不少同病相憐者，有人在2020年10月以25元買了4張樺晟的股票，雖然在跌到14元時賣了2張，但現在手上還有2張。也有網友表示自己現在手上還有8張，表示當時「我媽聽廣播聽到叫我買，我有閒錢就買了」。

有網友認為公司如果真的下市，那就只能認賠了，「傳說中的變壁紙」、「股票變壁紙有聽說過吧」。然而有網友指出，現在股票都是數位交易，想拿它當壁紙也不行，「還是數位的喔，根本NFT」、「那至少紙拿來啊，這個連粉都沒了」、「集保之後連壁紙都沒有」。

也有網友解釋，公司下市不代表公司倒閉，股票還是可以進行場外交易，只是會有交易量少、流動性差、價差大等問題，「下市只是不能在手機app上交易，如果公司還有賺錢，還是會分股利」、「我就是有一檔下市，但每年都會配息，不知道怎麼交易，乾脆就放著」。

還有人安慰原PO，認為一家上市櫃公司不會這麼容易就下市清算，而且樺晟目前也只是暫停交易而已，「這種都會重新上市，你看他下市前有沒有人接走，有就是會，重新上市通常都會無限漲停幾天，要準備跑了，不論盈虧」、「可以等它復活，兩年前靠它賺不少」、「我記得財報只要交出來都可以有機會重新上市」。

還有人舉力積電的例子，表示什麼都有可能發生，「放個8年或許像力積電一樣」、「也許有一天穢土轉生，就像力晶一樣」、「我力晶之前在2012左右買，那時候每天不是漲停就是跌停…2021年時竟然以力積電重新上市，股價還飆到8~90元，直接賣掉賺了十萬」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。