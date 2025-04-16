快訊

綠共諜之妻曾是總統府憲兵 顧立雄：相信國防部沒人涉入

MLB／鄭宗哲大聯盟之旅倒數 海盜工具人復健賽開轟

台灣虎航復活節優惠全航線100元起 尊榮虎10點開搶

交不出財報股票恐變壁紙？過來人曝「還可領股息」 一實例讓他反賺10萬

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人最不願意看到的事，就是自己持有的股票宣布下市。圖／AI生成
投資人最不願意看到的事，就是自己持有的股票宣布下市。圖／AI生成

投資人最不願意看到的事，就是自己持有的股票宣布下市！近日有網友在Dcard發文分享，表示自己的朋友前段時間買了樺晟(3202)的股票，但它卻因為交不出財報面臨下市危機，如今股票也暫停交易，「這種情形只能認賠了嗎？」

原PO的發文引出不少同病相憐者，有人在2020年10月以25元買了4張樺晟的股票，雖然在跌到14元時賣了2張，但現在手上還有2張。也有網友表示自己現在手上還有8張，表示當時「我媽聽廣播聽到叫我買，我有閒錢就買了」。

有網友認為公司如果真的下市，那就只能認賠了，「傳說中的變壁紙」、「股票變壁紙有聽說過吧」。然而有網友指出，現在股票都是數位交易，想拿它當壁紙也不行，「還是數位的喔，根本NFT」、「那至少紙拿來啊，這個連粉都沒了」、「集保之後連壁紙都沒有」

也有網友解釋，公司下市不代表公司倒閉，股票還是可以進行場外交易，只是會有交易量少、流動性差、價差大等問題，「下市只是不能在手機app上交易，如果公司還有賺錢，還是會分股利」、「我就是有一檔下市，但每年都會配息，不知道怎麼交易，乾脆就放著」。

還有人安慰原PO，認為一家上市櫃公司不會這麼容易就下市清算，而且樺晟目前也只是暫停交易而已，「這種都會重新上市，你看他下市前有沒有人接走，有就是會，重新上市通常都會無限漲停幾天，要準備跑了，不論盈虧」、「可以等它復活，兩年前靠它賺不少」、「我記得財報只要交出來都可以有機會重新上市」。

還有人舉力積電的例子，表示什麼都有可能發生，「放個8年或許像力積電一樣」、「也許有一天穢土轉生，就像力晶一樣」、「我力晶之前在2012左右買，那時候每天不是漲停就是跌停…2021年時竟然以力積電重新上市，股價還飆到8~90元，直接賣掉賺了十萬」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

6770力積電 Dcard 投資人 股票

延伸閱讀

台股「三金」買盤 卡位搶短…大盤收復10日線

港媒：中概股遭美驅趕非壞事 回流香港可壯大市場

00878跌停加碼累計35張…台股崩5千點令人震撼！阿愷：也讓心態更加強大

台股飆漲1608點史上最強！外資拋漲停鴻海 敲進這檔10萬張

相關新聞

交不出財報股票恐變壁紙？過來人曝「還可領股息」 一實例讓他反賺10萬

投資人最不願意看到的事，就是自己持有的股票宣布下市！近日有網友在Dcard發文分享，表示自己的朋友前段時間買了樺晟的股票，但它卻因為交不出財報面臨下市危機，如今股票也暫停交易，「這種情形只能認賠了嗎？」

川皇恐慌潮！他求解「對應90天的投資方向」 網勸：空手為王

美國「對等關稅」政策暫緩90天，雖然市場暫時鬆一口氣，但PTT股版上卻掀起一波「川皇恐慌潮」。一名網友以「能對應90天以上的投資方向」為題發文，表示首次見識到「川普投顧」的威力，對未來投資方向陷入迷茫，詢問大家如何因應這90天的不確定期。其他人則建議，若是無法放心乾脆「空手」，畢竟現在是現金為王，也有人建議他不要調整現有持股，直接刪掉股市APP放到川普下台以後。

老韭菜才不睡公園！關稅害股民慘賠 財經專家曝極優過夜地點：淋浴冷氣都免錢

川普關稅戰急轉彎喊暫停90天，各國正陸續與美國談判中，不過關稅大刀引起的全球股災，台灣在上周也不例外受到波及，…

川普股災倒一片！最慘苦主虧800萬 網不信邪：沒賣都不算虧

川普對等關稅上路，即便髮夾彎宣布75國暫緩90天施行，但已經為全球股市掀起驚濤駭浪的四月天，市場漲跌的幅度與切換都堪稱史詩級。網友討論「這波川普股災虧多少？」有苦主哀嚎「帳面縮水800萬」，但也有不少人直呼「沒賣都不算虧」。

學高手技術分析每隔5個月就遇獲利詭回吐 他曝股民易犯「凹單」錯誤

我剛進股市時，遇到不少所謂的「高手」，他們在做交易時常常一買就漲、一賣就跌，技術分析非常精準...

研究股市各種技術指標+波浪理論全滑鐵盧 他怒：連7成預測都達不到

剛進股市時，我和很多人一樣，只是想賺點零用錢。隨著時間推移，我開始變得越來越認真...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。