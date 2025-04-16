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川皇恐慌潮！他求解「對應90天的投資方向」 網勸：空手為王

聯合新聞網／ 綜合報導
川普關稅戰引發投資人恐慌。 美聯社
川普關稅戰引發投資人恐慌。 美聯社

美國「對等關稅」政策暫緩90天，雖然市場暫時鬆一口氣，但PTT股版上卻掀起一波「川皇恐慌潮」。一名網友以「能對應90天以上的投資方向」為題在PTT發文，表示首次見識到「川普投顧」的威力，對未來投資方向陷入迷茫，詢問大家如何因應這90天的不確定期。其他人則建議，若是無法放心乾脆「空手」，畢竟現在是現金為王，也有人建議他不要調整現有持股，直接刪掉股市APP放到川普下台以後。

原PO表示，自己持有的 00878、0050 等ETF近來也面臨波動，即便小幅加碼攤平，內心依舊忐忑不安。考慮個股風險太高、川普「晚上亂發話、隔天全死」的威脅揮之不去，因此轉向考慮投資等級債與黃金作為避險選項，但也坦言「ETF好像也一樣意思，90天後還是得面對一次！」原PO直言，川普上次任期已不在場，這是第一次真正體驗到「關稅帝君」的威力，心態上有些無所適從。

對此不少人建議空手觀望，紛紛留言「錢不一定要丟進市場」、「空手到年底」、「先刪APP再說」。也有人建議轉向定存、日股、日幣等其他投資項目，留言「日股相對安全，川普對日本態度較友善」、「改定存，定期定額ETF先放著」、「你以為黃金穩？被FED狙擊就套10年」、「可以選擇五大商社、或中華電信等逆風抗震股」。

至於原PO思考的投等債與黃金，多數網友抱持謹慎態度。有網友提醒，「投等債是雙重風險，股市跌它也會跌」、「黃金沒息、遇回檔會懷疑人生」、「這波高息低波一點也沒低波」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 川普

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