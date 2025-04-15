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老韭菜才不睡公園！關稅害股民慘賠 財經專家曝極優過夜地點：淋浴冷氣都免錢

聯合新聞網／ 綜合報導
美國對等關稅引爆全球股災，台股逾1700家上市櫃個股慘摔跌停，無一倖免。中央社
美國對等關稅引爆全球股災，台股逾1700家上市櫃個股慘摔跌停，無一倖免。中央社

川普關稅戰急轉彎喊暫停90天，各國正陸續與美國談判中，不過關稅大刀引起的全球股災，台灣在上周也不例外受到波及，許多股民帳面一片慘綠虧損累累，網友們甚至自嘲可能要去睡公園了。

不過財經專家游庭皓卻在臉書透露，真正的老韭菜絕對不會睡公園，他們晚上睡覺的首選地點都是睡機場大廳。游庭皓解釋，機場有冷氣、WiFi、插座，還可以有冷熱水24小時洗澡，甚至連第一航廈的1、2樓，及第二航廈的1、4樓，都設有免費淋浴設施，供旅客們一掃旅途疲憊。

此外，如果覺得累了想放鬆按摩，第二航廈C區還設有免費按摩椅，睡覺則可以去第二航廈3樓的躺椅區，想喝飲料，就站在出境安檢通道前，非常容易遇到飲料沒喝完的旅客。

游庭皓更鼓勵股民們，若想要趁低潮時振作，​第一航廈三樓A8、B7區，也有電子圖書室可以念書。

然而如果不小心遇到航警被驅趕，​第一航廈一樓航站南路雨蔽處，與第二航廈之間有提供免費巴士服務，也可以換個航廈繼續睡。游庭皓表示，「股票跌了，人生不能也跌，至少在機場，我們還是有尊嚴的人」。

對於游庭皓提供的妙招，網友們也紛紛道謝，「這倒是很好的省錢區域」、「皓哥真貼心還幫忙場勘」、「航站情緣-股災版本？」、「好透徹的機場指南」、「要錢沒有，但是尊嚴要有」、「好厲害的老韭菜」、「還有充電的地方，可以看夜盤」，不敗教主陳重銘也留言表示「真有用的資訊」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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