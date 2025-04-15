川普股災倒一片！最慘苦主虧800萬 網不信邪：沒賣都不算虧

川普對等關稅上路，即便髮夾彎宣布75國暫緩90天施行，但已經為全球股市掀起驚濤駭浪的四月天，市場漲跌的幅度與切換都堪稱史詩級。網友討論「這波川普股災虧多少？」有苦主哀嚎「帳面縮水800萬」，但也有不少人直呼「沒賣都不算虧」。

川普近期陸續拋出關稅政策，全球股市紛紛迎來重大災害，投資人哀鴻遍野，目前電子產品關稅仍未明，台股14日開高走低，收在19,513.09點，跌幅0.08%，成交量4,614.8億元，三大法人賣超270.29億元。

一名網友在PTT發文詢問「這波川普造成的股災導致大家虧損多少？」其他人紛紛留言「-100左右的先來這邊集合」、「萬七是賠30萬，反彈19500還是賠17萬」、「帳面賠700萬」、「已實現-23W

」、「實賠500，嘉信+台股」、「賠了五六百，吐血」、「本金100虧60」、「股債雙殺，帳面賠13萬」。

但也有不少人直呼「沒賣都不算虧」、「沒賣掉都不算」、「未實現不算虧」。不過也有人反而賺錢，留言「小賺一點」、「+10萬」、「為啥會虧？技術面在股災來之前就已經轉空頭了，應該是空手等吧」。

美國商務部長盧特尼克表示先前豁免對等關稅的電子產品，將適用到「半導體類別」的關稅，且一到兩個月內會推出，以確保這些產品回到境內生產，相關消息持續影響台股走勢。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。