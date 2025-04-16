關稅戰下一步股市怎麼走？專職操盤手：向上加碼期貨和美股、向下攤平台股

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聯合新聞網／ 商周出版
台股。中央社
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極思考8 什麼時候我會向上加碼或向下攤平？

大家在交易時，如何分批進場，何時該向上加碼，何時該向下攤平？

向上分批加碼

一開始我進行期貨交易時，就採用了向上分批加碼的策略，原因是期貨槓桿大，風險高。我們無法一筆投入全部資金，因此只用部分資金進場。例如，假如我有二十萬資金，最初只會投入兩萬，這樣可以降低因市場波動造成的損失。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》
本文出自《反市場：JG股市操作原理》
當行情向上發展，我賺了錢後，會再用賺來的資金繼續加碼，這樣即使行情回檔，我的風險也相對較小。每次加碼並非盲目進行，而是根據技術分析，在回檔時選擇合適的加碼點。例如，漲了200點，回檔後才加碼，而不是每到200點就自動加碼。

隨著行情走勢發展，如果賺到了700到800點甚至更多，我會更加積極加碼，因為這時我的成本區已經很安全。例如，以前我會等行情漲300點、回檔200點時再加碼，後來可能漲150點或200點就立即加碼，甚至不等回檔。

向下攤平策略

而在台股市場，我比較常使用向下攤平的策略。這是一種有效的交易方式，但需要謹慎使用。向下攤平是當市場下跌時，逐步增加持倉以降低平均成本。

然而，如果行情持續下跌，可能會導致巨大的損失。因此，我強調向下攤平時，必須預留一部分資金，不要無限制地追補。

我建議將資金分成三部分：第一筆進場後，第二筆進場時要確保行情接近止跌點，並根據技術分析設置小的停損點。第三筆資金則應該在行情反彈，價格拉過平均成本時再進場，這樣可以有效控制風險。

為什麼不無限制向下攤平？

有人會認為向下攤平能不斷降低成本，這確實在趨勢向上的情況下有利。然而，遇到像金融海嘯這樣的極端情況時，過度向下攤平會讓你賠掉所有之前的利潤。因此，無論是向上加碼還是向下攤平，都必須謹慎操作，嚴格執行停損策略。

結論

總結來說，向上加碼適合槓桿大的市場，如期貨和美股，特別是在賺錢的情況下可以更大膽操作。向下攤平適合台股，但要設好停損，避免不斷攤平導致損失擴大。兩種策略都需要靈活應對市場變化，並且對技術分析有充分理解。

我希望這些經驗能幫助大家提升交易能力。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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