學高手技術分析每隔5個月就遇獲利詭回吐 他曝股民易犯「凹單」錯誤

極思考7 如果看很準，還需要分批嗎？

關於「分批操作」的優缺點。

分批操作的基本概念

分批進場與技術分析密切相關。許多人不選擇分批，尤其是在我剛進股市時，遇到不少所謂的「高手」，他們在做交易時常常一買就漲、一賣就跌，技術分析非常精準。

當時，我也跟許多人一樣，相信高手就是這樣操作的。因此，我花了很多時間學習技術分析，並且很幸運地掌握了一套可用的方法。

過於自信的風險

剛學會技術分析時，我的準確率高到讓自己害怕。當時我心想，如果股市這麼簡單，我很快就能賺到巨額資金。然而，當我實際操作一段時間後，我發現資金常在某個區間輪迴。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》 儘管我曾連續幾個月獲利，但每隔五個月左右，我就會遭遇一次獲利回吐。而這些回吐，往往是因為我不遵守紀律。

這讓我意識到，一旦交易者對自己的判斷過於自信，就很容易犯下「凹單」的錯誤。即使你之前的交易多麼準確，只要一次錯誤的凹單，就可能讓你前面的努力化為泡影。

為什麼要分批？

分批的好處在於它可以幫助我們降低風險，即使對市場的看法正確，也不應該一次投入全部資金。當我認為行情會下跌時，我會選擇分兩批、三批甚至四批進場。如果市場證明我的看法正確，我再加碼。這種操作方式讓我更謙卑，避免過度自信導致的錯誤。

分批操作的關鍵在於：保本永遠是第一優先。它不僅可以降低心理壓力，還能讓你避免爆倉的風險。

分批的缺點

有人會問，如果我看對了，結果市場下跌，分批操作會讓我少賺，這不是很可惜嗎？沒錯，分批確實會減少一些盈利，但這樣的「少賺」可以確保你永遠不會爆倉。

更重要的是，經過長期的交易經驗，你會發現這種「少賺」所帶來的不適感，比起爆倉的風險要小得多。

在股市中，最大的挑戰其實不是技術，而是情緒控管。隨著資金的增長，心理壓力會成倍增加，這是許多交易者面臨的最大挑戰。

因此，一個好的交易者，往往會選擇用最笨、最穩健的方法來進行交易，即使機會再好，也不會冒險。

長久獲利的關鍵

我的建議是，無論資金大小，學習股市時可以拼命追求極致，但在實務操作上，要永遠承認自己可能判斷不準。

因此，分批操作是能幫助你在股市中長久獲利的策略。那些懂得分批進場的人，不會成為賺不到錢的技術分析狂人。

因為在股市中，想要暴賺，關鍵還是情緒控管，而分批操作就是克服情緒最簡單、最有效的方法。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。