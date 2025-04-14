研究股市各種技術指標+波浪理論全滑鐵盧 他怒：連7成預測都達不到

極思考6 到底該不該把股市當成賭場？

初衷的轉變

剛進股市時，我和很多人一樣，只是想賺點零用錢。隨著時間推移，我開始變得越來越認真，初衷也隨之改變。從一開始的小打小鬧，逐漸變成想在股市翻身，於是我投入大量時間學習各種分析方法。

學習各種分析

關於基本面，我學了很多——ROE、本益比、股價淨值比，甚至杜邦公式、CAPM等估價方法和會計基礎理論。我也研究了很多技術面的知識，如均線系統、道氏理論、各種技術指標，甚至波浪理論。我的目標是更好地判斷股價是否會上漲。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》 然而，當我把所有知識都學完後，我發現對於未來股價的上漲，無法有確定的判斷。甚至連七成的預測性都無法達到，這讓人非常沮喪，開始懷疑這些技術到底有什麼用。

無論學了多少，最終似乎都只是在賭股價的未來走勢。既然無法確定，那這其實就是一種賭博。

如何運用資金？

既然我們無法確定未來走勢，資金該如何投入？是應該在看好的時候一次All in，還是根據行情來分批進場？

這時候，專業投機原理中的「賭場觀」給了我很大啟發。這本書的作者在入行前是一位德州撲克高手，他把股市的分析，不論是技術面還是基本面，都比作算牌。他在賭場投入多少錢，完全取決於他的算牌結果。

多年來，我在股市交易中也採用了這種方法。

當我覺得行情上漲的機會很大時，我願意投入大部分，甚至全部的資金；當我覺得沒行情時，我會選擇空手；而當我覺得行情不太確定時，我只會投入不到兩成的資金。我的資金分配完全依據我自己的「算牌」結果，動態調整。

股市應該當賭場看嗎？

所以回到問題：該不該把股市當賭場？

不把股市當賭場的人，容易將績效交給命運；而把股市看作賭場的人，更容易專注於自己的風險與獲利管理。與其說要把股市當作賭場，我更認為應該把心態調整成賭博心態，這樣反而更健康。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。