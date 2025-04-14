川普關稅反轉釋利多！台灣半導體出口獲喘息空間…台股準備起飛？

美國最近針對加徵關稅這件事有了新動作！在美國時間4月11日晚上，美國海關與邊境保護局（CBP）公布了一份最新的報關指引，裡面提到：像是電腦、手機、螢幕、伺服器、半導體設備和相關零組件這些產品，在符合特定條件下，可以不用被新關稅波及。這就好像直接亮了綠燈，讓這些科技產品先過關，對全球供應鏈來說是一個很大的好消息。

這豁免措施還能「回溯生效」也就是說，從4月5日凌晨起，只要報關時使用正確的商品代碼（HTS 編碼 9903.01.32），就有機會免掉原本應該加徵的對等關稅。如果商品裡有超過20%是來自美國的成分，像是晶片是美國設計的，也一樣有機會被豁免。

這項政策對台灣影響很大，因為名單上的那些產品，幾乎都是台灣科技廠商出口美國的主力項目，像筆電、手機、儲存裝置、CPU、GPU 都有。尤其是像台積電代工的晶片，如果符合資格，也有機會逃過被課重稅的命運。

消息一出，PTT和其他社群平台立刻炸鍋，很多網友轉貼媒體報導，說這簡直是「幫蘋果供應鏈解套」的關稅救命符。有專家也指出，這波政策會替台灣的科技品牌、代工廠、半導體業者打一劑「強心針」，至少短期內可以緩解市場對關稅的焦慮。

臉書粉專「股人阿勳」也發文說，這根本是給台灣科技業開了一條「活路」。他甚至預測：「週一台股可能會直接噴上去！」雖然公告裡沒明說哪些國家能豁免，但只要是受到行政命令第 14257 號影響的進口商品，只要報對代碼，連中國製的產品也有機會受惠。

不過也別太高興太早，這次公告沒有明確寫出「免關稅的期限」。以川普4月9日宣布「暫緩90天」來看，這波優惠可能撐個三個月。但川普政策風格說變就變，會不會延長，還是得繼續觀察。

補充更新：

對此，川普於4月13日在個人社群平台發文駁斥所謂的「關稅豁免」一說。 他強調，沒有任何國家能逃避為了糾正貿易不公平所設下的關稅措施，尤其是中國。 川普表示，美國海關在11日發布的公告並非「豁免」，而是針對電腦、手機與半導體等產品進行「歸類調整」，這些商品仍需依照現有的20%關稅標準繳稅。他也批評主流媒體未如實報導，並預告將啟動一項新的「國安關稅調查」，全面檢視半導體與電子供應鏈。

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