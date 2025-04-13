股市驚濤駭浪 億級投資人拋7策略：快速反彈視為一波「逃命機會」

摘要 川普關稅造成全球股市崩盤，投資人應避免使用融資操作，改持現股較為穩當；若手中資產有質押，應特別留意風險；至於ETF投資，也需謹慎選擇具保值性與低波動性的標的，例如債券型或高股息類，對於現金部位較高的人，現在反而是布局良機。

美國總統川普以簡單粗暴的計算方式，對各國課徵高額關稅，掀起全球經濟驚濤駭浪。無論是產業、匯市、債市或股市，都受到重創。

由於股市下跌又快又急，各國市場面臨極大賣壓。近年來股市漲幅累積過大，許多資金湧入股市與ETF，甚至有投資人擴大槓桿操作，透過抵押融資與信用擴張來加碼投資。漲時倍數獲利，下跌時則如雪球般崩塌。

如何因應川普關稅衝擊？

1.融資買進者應儘速調整

最好馬上轉為現股，或視情況讓部分持股斷頭、不再補繳保證金。

2.慎用質押槓桿資產

使用質借、抵押擔保品操作極為不妥，很多損失是無法再挽回的。若為長期投資，尚可耐心等待市場回升；若屬短期投機，恐怕等不到反彈，便無力翻身。

3.ETF並非萬靈丹，組合須講究原則

近來流行的各種ETF，本質上仍屬股票，波動幅度與個股相當。除非分散配置於債券ETF（股市下跌時的避風港），或是低波動、偏重高股息的股票ETF，才可能減緩跌勢。

投資組合應兼顧「流動性、保值性與安全性」，可考慮配置貴金屬、土地資產、藝術品、現金與外幣等，以發揮避險功能。

4.漲時重勢、跌時重質

現在應轉向價值股，著重內需產業與民生必需品、金融、傳產類股等。至於外銷類股，則需讓市場消化一陣子後，才能看清實際影響。

5.現金充裕者可逢低承接，否則先觀望

若你手中的現金比重很高，這時當然可慢慢承接，時間將站在你這邊。但若不是如此，可考慮繼續定期定額，長期投資者影響不大。

但短期投機者，建議先「停、看、聽」，不要手癢。

6.反彈不等於回升，勿貿然搶進

大盤隨時有機會出現快速反彈，但應視為一波「逃命機會」。屆時應趁機減碼至安全水位，千萬別搶反彈。

7.新手應建立風險意識

很多股市新手從未遇過真正的熊市來臨。因此，需做好最壞的心理準備。景氣有循環，股市亦有起伏，切勿抱持賭徒心態。

各位投資人多多保重。看巴菲特這一年來騰出三千多億美元現金就知道：只有在關鍵時刻，才能看出真正的專家功力。

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《原文川普對等關稅，台股單日崩跌2000點！融資融券、質押買股者怎麼辦？》

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