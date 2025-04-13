股災的這一週！存股哥：黃金「絕望時期的貨幣」資產穩定器

＊原文發文時間為4月11日

這一個禮拜因為川普的關稅政策搞得股市大亂，暴漲暴跌的程度直接超越去年，現在正負500點都變成每日基本款，在動亂之際超強避險神器黃金反而持續上漲，而且金價又創新高，根本就是史詩級暴漲。

上個月因為黃金屢破紀錄寫了好幾篇文，沒想到一高還有一高高，國際金價已破每盎司3200美元，以台灣習慣的每錢計算，每錢金價已達$12,880，距離上個月最近一篇寫黃金的文章，又漲了$740，投資市場的避險需求還是非常強勁。

在本週大跌的前三天，我本來在想如果每天都是千點的跌幅，那大不了最糟的情況就是變賣黃金去拉維持率，後來看了下最低也沒跌破230%，而且手上還有現股可以持續質押，等於是在我的風險控管下又用黃金上一層保險的意思。

我之後還會繼續增持黃金，個人認為黃金的好處實在太多了，自己是把黃金定位成防守型資產，作為風險應對的手段，不過殺雞焉用牛刀，只要做好風險控管，用到黃金這把大刀的機率也不太高。

最近也有老鐵問我黃金漲了一大段要不要賣？我覺得就看個人耶，還有你的目的是什麼，如果是要做資產配置跟轉換，我覺得賣掉是沒什麼問題，但如果只是賣掉拿去吃喝玩樂，那就有點可惜就是了。

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