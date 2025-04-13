大戶出場「散戶接刀也沒用」反成利空？ 網分兩派熱議

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聯合新聞網／ 綜合報導
台股上周隨著美國關稅政策反覆而劇烈震盪。圖／聯合報系資料照片
台股上周隨著美國關稅政策反覆而劇烈震盪。圖／聯合報系資料照片

股市近日波動劇烈，權值股的籌碼結構成為市場討論焦點，有投資人聽聞「判斷某權值股短期內股價會不會回升，其中一個重要指標，是外資是否由賣轉買」。此外，若是「頂級大戶」減少，即使散戶持續接手，股價短期內仍回不去。有網友認同，「散戶進場反而是下跌的訊號」，但也有人認為「市場上很多飆股都是散戶增、大戶減」，如螞蟻雄兵的散戶威力仍不容小覷。

一名網友PTT發文指出，部分大型權值股近期出現「散戶暴增、大戶持股遽減」的現象，舉例指出某股票單週新增零股散戶近9.4萬人、頂級大戶減少9人，合計持股減少7萬張。他質疑：「頂級大戶一旦出場，散戶怎麼接都接不回來，股價還能漲嗎？」

不少網友同意原PO邏輯，認為市場真正的主導權在大戶與外資身上，「外資願不願回頭買才是重點」、「大戶賣，散戶怎麼接也沒用」、「結論就是大戶買就漲，大戶賣就跌，散戶買賣不重要」、「你以為零股股東算什麼？連真正散戶都不是」、「散戶持股多，短線上很難漲上去」、「看到籌碼就知道誰被洗到脫皮了」、「現在這盤就是看不見的手賺到流湯，散戶槓桿死一片」、「國安大戶一個抵九個，不能忽略政策力量」。

也有人認為這種邏輯過於簡化，不見得能成為準確指標，「市場上很多飆股都是散戶增、大戶減」、「以前也有螞蟻雄兵硬是把台股撐起來的例子」、「只看散戶大增，就說股價起不來太武斷」、「什麼東西都有參考價值，但準確率不是100%，不能妄想有絕對依據」、「大戶這波根本也被川普嚇到」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 外資 川普 散戶

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