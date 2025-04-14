恨透填鴨式教育！補教師1招發狠暴賺快速脫離地獄 319槍擊案讓他更謹慎

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聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／ingimage
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極思考5 用期貨暴賺，一定高風險嗎？

談到期貨這個商品，為什麼我剛進股市就敢選擇期貨？而對我來說，期貨市場的風險又在哪裡？

為什麼選擇期貨？

和很多人一樣，我在工作一段時間後，存了一筆錢開始接觸股市。大約在2006年，我全力投入市場。當時我面臨兩個選擇：

1.成為年薪百萬的補教老師，一邊慢慢研究股票，早日退休；

2.發狠研究，選擇賺最快的方式，一年內就脫離補教業。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》
本文出自《反市場：JG股市操作原理》
由於我對傳統的填鴨式教育非常排斥，目標非常明確：我只能暴賺，快速脫離補教業。

當我剛接觸股市時，遇到了很多問題——選股怎麼選？需不需要學財報、會計？是否要研究籌碼或總體經濟？要不要學技術分析？這些綜合考量再加上近2000家上市櫃公司，讓我感到無從下手。

於是，我選擇了相對單純的商品：期貨。因為期貨似乎只要弄懂漲跌的規律，就可以操作，而且槓桿效應強大，只要有20萬就能操作價值200萬的商品。以我當時的目標來說，選擇期貨是很自然的決定。

期貨的風險在哪裡？

大家都知道期貨的風險大，所以問題來了：有沒有辦法在賺大錢的同時避免大虧？

我後來發現，其實只要不過度貪心，就能避開大部分的風險。關鍵在於分批進場。期貨的危險大多來自於過度下注。

例如，如果有20萬，你可以分兩筆進場，每次10萬，風險就減半。如果分成10筆進場，風險就減到十分之一。

分批次數越多，風險越小，當然獲利也會受到壓縮。因此，在賺錢的時候，必須不斷加碼，這就是我所說的極限加碼法：看錯賠一點，看對賺到翻過去。

分批進場的風險

不過，這個方法不是沒有風險。只要你留倉，最怕的就是連續鎖跌停的情況。這是指一開盤就跌停，完全無法賣出。

舉個例子，如果再發生一次像319槍擊案那樣的事件，當時週末發生的槍擊案使得週一開盤直接跌停鎖住，賣單根本跑不掉，第二天也是一樣跌停開盤，直接面臨900點的虧損。

如果遇到這種情況，我的資金可能會損失到只剩三成，甚至更糟可能歸零。

我的風險管理計畫

因為這樣的風險，我在進場前就擬定了一個計畫：當我的資金累積超過千萬後，我會逐漸將重心轉回股票市場。這也是2012年後，大家所認識的提倡「3年賺1倍」的我。這些計畫，都是我早在進場前就考慮過的。

結論

大多數人在接觸期貨時，往往只看到了期貨槓桿所帶來的瘋狂獲利，卻忽視了其背後的風險，這是非常危險的。了解期貨的風險，才能真正掌握這個商品。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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