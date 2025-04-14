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買0050遇川普關稅一停損就漲回去？專家提1解方助提升買點精準度

聯合新聞網／ 商周出版
台股。中央社
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極思考4 在股市操作一定要停損嗎？

在股票市場一定要停損嗎？不停損能不能在股市贏？

當我剛進入股市時，花了很多時間研究技術分析，我的買賣操作也依據技術分析的指令。然而，在實際操作中，我發現一個問題——有將近一半的停損單，如果當時我沒有執行停損，最終股價會漲回來。

大家都說停損是一種必要的保護機制，但當你多次停損在最低點，心裡難免會懷疑：明明趨勢是向上的，為什麼還要堅守停損的規矩？

本文出自《反市場：JG股市操作原理》
本文出自《反市場：JG股市操作原理》
當我觀察那些依據基本面操作的投資者時，他們似乎能順利熬過下跌的恐懼，最終在市場反彈時獲得應有的收益。這讓我開始思考，停損是否是技術分析者的一個弱點？

於是，我深入思考停損的意義。究竟誰應該停損？誰不需要停損？

停損的理由

對於一個好的技術分析者來說，執行停損通常基於兩個理由：

1.符合自己的風險報酬比：技術分析的核心精神是「大賺小賠」。賠錢時要盡量縮小虧損，賺錢時盡量放大收益。若不執行停損，便無法實現這個原則。

2.避免虧損過大：停損的目的是防止虧損擴大到難以處理的地步。當風險超出可控範圍，停損是最直接的風險管理手段。

誰不用停損？

而那些目標是打敗大盤、戰勝通膨的投資人，或許不需要設置停損。他們的策略通常是持續將資金投入資本市場，像是購買0050、指數型ETF或基金，通過分散風險來達到長期增值的目的。

這類投資者重視的是持續讓投資組合更合理，而不是精確的買賣時機。

技術分析vs.價值投資

技術分析者強調擇時交易，停損是控制風險的一部分。而價值投資者則強調長期持有，過度頻繁的停損容易在最低點賣出，錯失未來的上漲機會。

如果你經常因為停損而心灰意冷，那可能是技術分析方向錯誤，或情緒控管出了問題。在這種情況下，我建議你可以考慮選擇Beta值較低的投資方式，專注於自己的本業。或許五年、十年後回頭看，你依然能獲得不錯的回報。

然而，如果你希望成為一個成功的技術分析者，記住停損的真正意義：維護風險報酬比，並防止虧損失控。

提升買點精準度

此外，我建議大家要反思那些一停損就漲回去的單子：是進場時機過早，還是停損設得太近？這樣的檢討可以幫助你提升買點的精準度。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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