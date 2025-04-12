台股崩盤想加碼！他嘆「手上剛好沒錢」 內行人1建議勸退

美國總統川普日前公布對等關稅政策，讓不少股票在一週內跌停又漲停，一名網友分享，近期看到股市一片慘綠，就非常想加碼，無奈手頭上沒有現金。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在Dcard以「現在股票跌成這樣子，還有人有現金可以加碼？」為題，指出股市雖然很難預測，但跌成這樣真的很想加碼，無奈手頭上沒有現金，好奇發問「有沒有人跟我一樣，都是沒有錢可以再加碼的人？」。

貼文一出後，不少網友都表示「沒錯，已哭」、「沒錢了啊，剛好最近又要結婚，錢都卡在那裡」、「對，錢都在股市，加碼也只能加一點點而已」、「我也是！結婚、買房，結果股市蒸發都倒賠了」、「目前我的現金流也只能加碼一丟丟」。

不過，也有網友認為還要再觀望一下，指出「我覺得會玩股票的大概上禮拜就出清大部分股票，現在滿手現金撿鑽石了，不過我會等一兩個禮拜，現在太亂了」、「想說會跌好幾天，用100股慢慢買」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。