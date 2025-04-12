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對等關稅暫緩90天…台股卻樂觀上漲！過來人嘆：3個月後才是真正噩夢

聯合新聞網／ 綜合報導
一名網友好奇，對等關稅只是暫緩3個月，不解台股為何漲到像是對等關稅取消了一樣？示意圖，記者余承翰／攝影
一名網友好奇，對等關稅只是暫緩3個月，不解台股為何漲到像是對等關稅取消了一樣？示意圖，記者余承翰／攝影

美國總統川普日前公布對等關稅政策，引爆全球股災，後來宣布暫緩90天，期間僅徵收10％關稅，讓台股終於反彈不跌。對此，一名網友好奇，只是暫緩3個月，不解台股為何漲到像是對等關稅取消了一樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「為什麼大家有川普取消關稅的錯覺？」為題，指出川普只是給全球3個月的時間，來跟美國談條件，不解台股為何漲得像是對等關稅已經取消了？他直言「台灣已經沒條件跟川普談了，因為台積電已經賣掉了，三個月後一定繼續實施34％，到時掉到萬點都有可能，今天搶買的人是不是都沒想到這點？」。

貼文一出後，不少網友都表示「你是清醒的，暫緩就是給你時間談判的意思，不知道台灣還有什麼籌碼」、「這真的是溫水煮青蛙，如果沒辦法解決問題，超高關稅還是會來」、「其實川普這樣改來改去，幾天後又發瘋也是有可能的事情」、「根本沒有取消，該來還是要來，台灣不知道要買多少美貨，3個月後會變成什麼樣都不知道」。

不過，也有部分網友持相反意見，回應「有些進場的不代表沒想到，可能短線有機會就衝了」、「有規定買了一定要放滿三個月嗎？」、「今天進的都是搶短，追高殺低是人性」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台積電 台股 對等關稅 川普 美國

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