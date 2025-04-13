快訊

「名模生死鬥」亞軍驟逝！開腦昏迷回天乏術 得年27歲

金融時報：川普豁免電子商品關稅首見對中國退讓 專家警告小心1事

聽新聞
0:00 / 0:00

非以超高勝率聞名…傳奇操盤手軟銀孫正義 抓住一個波段賺到翻倍

聯合新聞網／ 商周出版
軟銀集團執行長孫正義。 歐新社
軟銀集團執行長孫正義。 歐新社

極思考3 高勝率是否是成為股市贏家的關鍵？

高勝率是否是成為股市贏家的關鍵？如果勝率不是那麼高，是否就注定無法在股市中賺錢？

對我來說，勝率的重要性與我對股市的看法有很大關聯。

剛進入股市時，我相信市場的波動是有規律可循的，而且我覺得自己對這些規律的掌握有天賦，只要夠努力，就能發現別人無法察覺的蛛絲馬跡。於是，我開始瘋狂研究K線走勢。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》
本文出自《反市場：JG股市操作原理》
同時，我也閱讀了很多傳奇操盤手的資料、文獻和書籍，發現他們中的許多人並不是以高勝率著稱。

像是Stanley Kroll、黃毅雄、彼得林區，甚至是軟銀的孫正義，他們並非以超高勝率聞名，而是當抓住一個波段時，能夠一波賺到翻倍。

這讓我思考，這些操盤手是否根本無法追求高勝率？還是說，高勝率並不等於賺錢的效率？面對這些問題，我開始反思，是應該挑戰他們對勝率的看法，還是應該更多地研究他們的風格，看看他們如何成功？

最終，我選擇朝這些傳奇操盤手的方向前進，把「一次賺到爆」當成首要目標，而不是每次都要贏。因此，無論是在做股票還是期貨時，我在挑選標的和進場時機上，專注於研究「哪裡可以有最大漲幅」。

大家應該已經發現，股市的玩法有很多種。如果你選擇的是高勝率的策略，比如存股、ETF或基金，它們依靠長時間的累積來實現高勝率。

而當沖則需要極好的盤感和情緒控管，才能達到高勝率。

至於勝率不高，但一次可以賺很多的策略，則需要專注於大波段操作，放棄短線交易。你可能會選擇快速成長股、轉機股，甚至會在看起來風險較高的時機進場，比如二月、三月這樣的時候。

所以，高勝率是成為贏家的關鍵嗎？ 我不這麼認為。關鍵在於你是否適合某種交易方式，並能夠堅持做到。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

編輯推薦

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

相關新聞

非以超高勝率聞名…傳奇操盤手軟銀孫正義 抓住一個波段賺到翻倍

高勝率是否是成為股市贏家的關鍵？如果勝率不是那麼高，是否就注定無法在股市中賺錢？

大盤指標反轉？法人大單狂拉台積電股價卻沒漲…散戶崩潰 高手給1結論

在研究技術指標的過程中，我一直有個疑問：為什麼我應該依賴技術指標進行買賣？…

股市買進訊號出現卻因為壞消息不敢進場 專家點出散戶「賠錢特徵」

許多人問我為什麼他們在股市中賠錢。其實，我認為這是因為他們對股市中的一些基本假設沒有搞清楚...

對等關稅暫緩90天…台股卻樂觀上漲！過來人嘆：3個月後才是真正噩夢

美國總統川普日前公布對等關稅政策，引爆全球股災，後來宣布暫緩90天，期間僅徵收10％關稅，讓台股終於反彈不跌。對此，一名網友好奇，只是暫緩3個月，不解台股為何漲到像是對等關稅取消了一樣？貼文一出後，引起廣大網友熱議。

台股崩盤想加碼！他嘆「手上剛好沒錢」 內行人1建議勸退

美國總統川普日前公布對等關稅政策，讓不少股票在一週內跌停又漲停，一名網友分享，近期看到股市一片慘綠，就非常想加碼，無奈手頭上沒有現金。貼文一出後，引起廣大網友熱議。

跟隨國安基金進場穩贏？伊森：僅能視為可能是短期落底的訊號

儘管國安基金進場可能是短期落底的訊號，但如果是全球陷入景氣衰退的節奏，或是實際上他是一個景氣循環的大事件，那國安基金也沒有辦法撼動下跌。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。