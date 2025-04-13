非以超高勝率聞名…傳奇操盤手軟銀孫正義 抓住一個波段賺到翻倍

極思考3 高勝率是否是成為股市贏家的關鍵？

高勝率是否是成為股市贏家的關鍵？如果勝率不是那麼高，是否就注定無法在股市中賺錢？

對我來說，勝率的重要性與我對股市的看法有很大關聯。

剛進入股市時，我相信市場的波動是有規律可循的，而且我覺得自己對這些規律的掌握有天賦，只要夠努力，就能發現別人無法察覺的蛛絲馬跡。於是，我開始瘋狂研究K線走勢。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》 同時，我也閱讀了很多傳奇操盤手的資料、文獻和書籍，發現他們中的許多人並不是以高勝率著稱。

像是Stanley Kroll、黃毅雄、彼得林區，甚至是軟銀的孫正義，他們並非以超高勝率聞名，而是當抓住一個波段時，能夠一波賺到翻倍。

這讓我思考，這些操盤手是否根本無法追求高勝率？還是說，高勝率並不等於賺錢的效率？面對這些問題，我開始反思，是應該挑戰他們對勝率的看法，還是應該更多地研究他們的風格，看看他們如何成功？

最終，我選擇朝這些傳奇操盤手的方向前進，把「一次賺到爆」當成首要目標，而不是每次都要贏。因此，無論是在做股票還是期貨時，我在挑選標的和進場時機上，專注於研究「哪裡可以有最大漲幅」。

大家應該已經發現，股市的玩法有很多種。如果你選擇的是高勝率的策略，比如存股、ETF或基金，它們依靠長時間的累積來實現高勝率。

而當沖則需要極好的盤感和情緒控管，才能達到高勝率。

至於勝率不高，但一次可以賺很多的策略，則需要專注於大波段操作，放棄短線交易。你可能會選擇快速成長股、轉機股，甚至會在看起來風險較高的時機進場，比如二月、三月這樣的時候。

所以，高勝率是成為贏家的關鍵嗎？ 我不這麼認為。關鍵在於你是否適合某種交易方式，並能夠堅持做到。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。