大盤指標反轉？法人大單狂拉台積電股價卻沒漲…散戶崩潰 高手給1結論

極思考2 技術指標能預測未來嗎？

在研究技術指標的過程中，我一直有個疑問：為什麼我應該依賴技術指標進行買賣？是因為技術指標真的能預測未來嗎？當它發出多頭訊號時，我應該買入，而當它發出空頭訊號時，我就應該賣出嗎？

如果真的是這樣，為什麼不直接利用程式交易跑軟體回測，找到最適合的交易策略？但我始終覺得，股市的獲利門檻不可能這麼低。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》 我開始思考，股價的未來走勢可能受到多種因素影響，比如公司的經營狀況、總體經濟環境，甚至群眾的心理變化。

科斯托蘭尼曾說過：股市等於資金加心理，這句話讓我繼續深入思考：技術指標會不會影響群眾的心理？

我認為是有可能的。當技術指標發出訊號時，群眾可能會因此一窩蜂地買進或賣出，而股價也可能因此出現短期波動。然而，這種波動通常是短暫的，最快一秒鐘內結束，慢則一、兩天。

所以，如果你打算靠這種方式交易，不僅需要時刻盯盤，還得比市場快，甚至要提前預測技術指標翻轉的時機。

舉個例子，很多人會用台積電的動向來預測大盤走勢。當大盤指標即將翻轉時，許多人會關注法人大單對台積電的影響，預期台積電拉升時，大盤也會跟著上漲，指標也會隨之交叉。

但如果拉到一半突然停止了，該怎麼辦？你已經買進了，是該停損嗎？甚至台積電被拉抬了，但股價卻沒有如預期上漲，這時又該如何操作？

總而言之，這種交易方法對我來說過於複雜且效率低下，也不適合散戶。經過這些推論，我得出一個結論：技術指標根本無法預測未來的走勢。

因此，我決定放棄技術指標的進階學習，不再因為指標的上下交叉而感到困惑，也不再花時間去調整或優化指標的參數，更不會把指標疊加來尋找所謂的「神奇答案」。這樣的決定讓我的技術分析變得更簡潔有效。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。