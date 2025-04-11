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跟隨國安基金進場穩贏？伊森：僅能視為可能是短期落底的訊號

聯合新聞網／ 投資伊森
股市示意圖。中央社
股市示意圖。中央社

＊原文發文時間為4月9日

昨日，融資維持率在融資單日大減284億以後，下降到126%左右，距離2020年疫情恐慌的低點124%只差2%而已，可以說這次的清洗浮額是真的洗到脫皮，洗到遍體麟傷，恐慌程度已經跟疫情襲擊全球的傷害差不多。

資料來源：CNN恐慌指數
資料來源：CNN恐慌指數

這點在美股上表現也是非常明顯，CNN恐慌指數已經殺到4，不禁讓人懷疑恐慌指數是不是可以到負數，該數質已經跟2022年高通膨、高升息一樣，幾乎可以確認，美國投資人的恐慌不比台灣投資人來的輕。

資料來源：伊森伊森整理
資料來源：伊森伊森整理

而就在昨天，國安基金正式宣布啟動進場機制，上表為伊森整理的國安基金進場資料，昨天我們已經有把資料放在日報中，今天進一步來看，早期時代，國安基金進場時間不佳太早進場，進場後股市仍下跌。

• 2022年7月 （俄烏戰爭全球通脹+美聯儲快速升息）

• 2020年3月 （新冠疫情美股熔斷）

• 2015年8-9月 （中國股災）

• 2011年8-12月 （歐債危機+標評降評美債黑色星期一）

但近十年，讀者可以看到國安基金經過時間歷練，進場時間都會再三斟酌，會等到大盤真的死透了才會宣布進場，那什麼是死透呢?伊森認為正好可以用融資維持率來做判斷，上文我們整理了幾次融資維持率小於140%+國安基金進場的時間點，可以發現幾乎都落在近十年國安基金操作變好後，也因此近幾次國安基金宣布進場後，股市都有出現明顯上漲。

資料來源：XQ
資料來源：XQ

但是不是有例外？其實還是有的，如果回顧最近一次國安基金進場的時間點，那就是2022年因為暴力升息導致全球股市走跌的時間點，可以看到在2022/7/13宣布進場之後，市場一度反彈將近10%，但過後不久便又下跌破底到12500點附近，國安基金根本擋不注賣壓。

這給了我們什麼啟示呢？儘管國安基金進場可能是短期落底的訊號，但如果是全球陷入景氣衰退的節奏，或是實際上他是一個景氣循環的大事件，那國安基金也沒有辦法撼動下跌。

資料來源：ETtoday
資料來源：ETtoday

從上圖更可以看到，回首這二十年來國安基金進場的時間點，一個月後的漲跌幅，唯一兩次下跌就是網路泡沫與金融海嘯，這兩次的嚴重性都是全球市場衰退等級，為此我們現在要去思考的是，到底川普關稅戰帶來的是一小段時間（2-4個月）的陣痛，還是真正的造成全球市場的衰退，這點伊森仍在仔細觀察中。

資料來源：伊森伊森整理
資料來源：伊森伊森整理

那最後，如果是想要跟著國安基金進行搶反彈的投資人，也可以參考上表做觀察，伊森統整了近兩年國安基金護盤的個股比例，基本上都是權值股居多與金融股居多，也提供給大家觀察。

想知道更多產業與經濟趨勢？歡迎訂閱伊森的頻道：投資伊森

◎已獲得投資伊森授權，嚴禁抄襲，違者必定追究。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

國安基金 大盤 對等關稅 川普 疫情 美國 美股 通膨 金融海嘯

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