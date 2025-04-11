川普喊「買進好時機」美股飆漲非巧合？爆內線交易參議員怒吼要查

美國股市9日出現罕見巨幅反彈，但背後推手並非經濟數據或企業財報，而是前總統川普的一連串發言與突如其來的政策調整。多位國會議員對此表示關切，質疑川普是否涉嫌操縱市場，呼籲全面調查其行為是否構成內線交易。

事情起於當天早盤，美股一度重挫，市場情緒悲觀。然而，川普突然透過其創立的社交平台「Truth Social」發文，呼籲投資人「冷靜」，並直言「現在是進場的大好機會」，語氣近似財經分析師的投資建議，引發輿論關注。

該貼文署名「DJT」，除了是川普本名縮寫，更與其媒體企業「川普媒體科技集團」（TMTG）在股市上的代號一致。值得注意的是，川普發文當日，TMTG股價隨即暴漲逾21%。

更引發質疑的是，川普在貼文發出約四小時後，突然宣布延後對75國徵收的新一輪關稅90天。此消息震撼市場，帶動美股強勁反彈，科技股為主的那斯達克指數飆升近12%，創下自2008年以來最大單日漲幅。

此連串事件讓市場專家與政界高度警覺。民主黨籍聯邦參議員亞當·希夫嚴正表示：「這種行為極可能涉及內線交易與市場操控，國會有責任立即展開調查。」另一位參議員布盧門撒爾則直指川普團隊「行事方式如同詐騙企業」。

面對來自各界的質問，白宮僅表示總統發言「旨在穩定市場信心」，並未回應是否有提前掌握政策調整時間點的問題。

網路上也掀起熱烈討論，許多網友直言這根本是「總統版內線交易」、「一人一句話撼動全球市場」，更有不少人諷刺：「不訂閱Trump Social，哪來第一手股市訊號？」、「請改名：川投顧集團」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。