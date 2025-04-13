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股市買進訊號出現卻因為壞消息不敢進場 專家點出散戶「賠錢特徵」

聯合新聞網／ 商周出版
示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

許多人問我為什麼他們在股市中賠錢。其實，我認為這是因為他們對股市中的一些基本假設沒有搞清楚。股市中有太多不合理的事情，但我們往往會照書上教的或網路上的內容去學習，沒有深入思考，只是死記硬背。

我覺得這樣的方式不合理，因為有疑慮就應該解決。股市其實是一個推論的過程，當你對每一個假設都有懷疑時，就無法真正將這些工具變成自己的。

本文出自《反市場：JG股市操作原理》
本文出自《反市場：JG股市操作原理》
因此，我想透過這十個關鍵思考，分享我當年學習股票時如何克服疑慮；以及如何思考、理解技術分析中的道理。我相信，唯有想清楚這些，才能降低在股市中的恐懼。

極思考1 你認不認同所有資訊都反應在價格上？

首先，我們來探討一個主題：你是否認同「所有資訊都已經反映在價格上」？我個人是認同的。根據我的觀察，很多使用技術分析但不斷賠錢的人，都是對這個假設半信半疑。

這導致當買進訊號出現時，他們因為壞消息不敢買入；而當賣出訊號出現時，卻因為種種理由不賣出，甚至選擇攤平。這樣的結果是學了很多技術，但沒有一樣真正能派上用場，因為他們沒有把這個假設想清楚。

回想當年，我在研究技術分析時，常問自己：我究竟在看什麼？是主力的動向？是價格的漲跌規律？還是市場趨勢的轉變？當我思考這些問題時，我意識到一個重點：所有資訊都已經反映在價格上，不僅是我剛提到的這些。

這裡的「所有資訊」包含兩個層面：

1.市場情緒，這包括了眾人的興奮、恐慌，以及對市場未來的確定性或不確定性。

2.資金的流向，這不僅包括內線消息、法人動向，甚至還涉及總體經濟。這就是李佛摩所說的「價格的最小阻力」。

當我相信所有資訊都反映在價格上後，我便可以純粹依靠價格進行買賣，而不再帶有恐懼。正因為這樣的心態，學習技術分析變得越來越有趣，尤其當財報或產業新聞出來時，我會發現，答案早已隱藏在股價中。

如果當年我無法接受這些基本假設，我可能會轉向價值投資或被動投資。因為如果不相信這些前提，就應該放棄技術分析。然而，交易講求一致性，唯有接受這些假設，才能在技術分析中獲得成功。

（本文出自《反市場：JG股市操作原理》作者：JG)

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※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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