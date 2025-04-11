台股暴漲他卻不樂觀⋯憂「再一根」才落底！網曝：還沒結束

美國總統川普宣布暫緩對中國徵收對等關稅，消息一出激勵全球股市大幅反彈，台股更是氣勢如虹，終場強彈1,608.27點，收在19,000.03點，收復萬九大關，漲幅9.25%。不過，PTT上有網友質疑這波反彈是否只是「逃命波」或「人道走廊」，並擔憂股市是否還會再出現一根向下的重挫，質疑是否真正落底，其他人卻呼籲，不要低估市場的不可預測性，尤其是在川普執政之下，經濟市場可是說變就變。

一名網友在PTT指出，「每次股災的時候總是會有一兩次的跌深反彈或是逃命波，今天漲成這副德性，難道是人道走廊嗎？不是通常至少應該再有一根下殺才會落底嗎？散戶圖現在走到哪裡了？」

不少網友對原PO的觀點持保留態度，直言「川普只是暫緩，不代表結束」，提醒目前政策仍具不確定性，包括半導體與藥品等產業仍有可能面臨額外關稅壓力。這讓部分人傾向認為後續仍可能再度下殺，「這只是短暫的反彈，真正的底還沒來」，有人甚至建議原PO可以趁高點佈局空單。

但也有不少網友認為，這波反彈不容小覷，認為川普既然已經讓步，市場情緒將逐步修復，未來三個月內台股仍有上漲空間。有網友指出，「今天都鎖漲停了，是你想買還買不到」、「跌了三根只漲一根就怕了，這樣怎麼玩」，甚至有投資人調侃說「散戶圖還沒走到爆賺，怎麼會結束？」

許多人認為只要在川普的美國總統任期內，股市的波動必然就不小。圖：AI生成

還有人以過往經驗為例，提醒投資人不要高估自己的判斷力，也不要低估市場的不可預測性。有網友說：「你現在敢空嗎？不敢就別亂猜」，也有人表示「昨天有人說沒影響今天漲停，現在又有人說會再跌」，認為市場永遠充滿矛盾，川普的每句話都有可能讓走勢急轉直下。

整體而言，儘管市場在川普政策暫緩下迎來反彈，但投資人對後續走勢看法分歧，有人認為行情才剛開始，也有人擔心只是曇花一現。唯一共識是：川普的一舉一動仍是未來行情的最大變數，市場仍需高度警戒其變化莫測的政策操作。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。