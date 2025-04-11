信貸還沒過台股就反彈⋯他憂來不及上車？網卻因1原因要他安心
美股先前劇烈下挫，引發投資人憂心市場進一步崩跌，不少人因此選擇借信貸進場「幹一票大的」。然而，川普日前宣布暫緩對中國的關稅政策，帶動全球股市反彈，台股更是強勢漲停，讓一名尚在等待信貸審核的網友感到錯愕，擔心「是不是來不及上車了」，不過不少人安慰他，未來三個月內不確定因素仍大，市場恐怕還會持續動盪，信貸仍有機會派上用場。
一名網友在PTT發文表示，他在上週申請信貸，打算趁股市低迷時進場，想不到信貸仍在審核中，股市就已經反彈，他傻眼表示「是不是一堆人在申請信貸塞車中啊」，如今看著台股漲停，他也不敢繼續追高，猶豫是否該取消申請這次的信貸。
許多網友安撫原PO情緒，認為目前行情才剛起步，未來仍有機會。不少人提到川普「戲還沒演完」，未來三個月內還有許多不確定因素，像是晶片稅、藥品稅、出口寬限期等，市場可能持續震盪，還有足夠的時間讓信貸撥款「派上用場」。有人戲稱，「川普會搞四年，現在只是第一天」、「你這四年雲霄飛車還坐不完呢」。
也有投資人指出，這次反彈只是跌深後的回升，幅度有限，不至於錯過整個行情。甚至有人調侃，現在漲停鎖死想追也追不到，不如先耐心等待下一波修正再進場；也有人直言原PO運氣不錯，沒在低點前就成功貸款，也許反而「躲過一劫」。
不過，也有網友持較保守態度，提醒原PO「借錢投資風險極高」，並分享信貸實際利率與撥款速度，建議選擇手續簡便、放款快速的銀行，或是申請後暫緩動用，等時機更明朗再決定是否進場。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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