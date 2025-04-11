川普幫世界去槓桿⋯緩解通膨提前降息？他猜：上漲行情會持續

美國總統川普關稅政策導致全球股市劇烈震盪。有投資人感嘆，自己被這波行情逼得「質押債券續命」，形容川普這波操作「幫全世界去槓桿」，他笑稱，川普這一頓操作，可能緩解通膨，進一步使聯準會提前降息，以達到拯救美債的目的。其他人卻擔心，以川普的個性來說，可能三天後又出現新的轉折，直呼「一定會再出來作怪」。

一名網友在PTT發文表示，他在美國關稅議題之下，緊急「匯入擔品續命」，針對川普的做法，可能間接為全世界「去槓桿」，他整理四個影響，包括市場上的資金減少，緩解通膨；聯準會有可能提前降息救美債；目前台股融資殺到底了，預估這波行情還能走一陣子；關稅豁免的90天內出貨量大增，下一季出口行業財報應該很亮眼」。

許多網友認同原PO的觀點，認為川普的操作雖讓市場短期劇烈波動，但也達到去槓桿與籌碼清洗的效果，讓財務槓桿過高的投資人被迫出場，市場重新回歸乾淨。部分網友戲稱川普為「川投顧」、「川經濟學家」，更有人笑稱「這波幫你做了資產健檢」。

網友戲稱川普如同投資顧問的分析師一樣，且實質影響力是全世界等級的。圖：AI生成

在川普宣布暫緩政策後，有投資人開始關注未來90天的機會。有網友分析，出口商為了在關稅實施前出清貨物，可能迎來出貨潮，下一季財報可能表現亮眼，加上台股融資殺得差不多，反彈行情有望延續。不少人樂觀看待後市，甚至喊出「一張不賣，一起上青天」。

然而，也有網友提醒別對川普的「90天」承諾過於樂觀，認為他性格反覆無常，「今天說90天，明天就改30天」，對他「說話不算話」的作風持保留態度。部分人指出，這波雖造成股市反彈，但債市卻尚未修復，警告投資人仍需謹慎應對。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。