美對中課稅104% 陸港股逆勢上漲！網猜陰謀論恐是「黨的指令」

美國取消對等關稅政策，惟仍對中國徵收104%的關稅。然而陸股、港股9日仍全面上漲，陸股終場上證指數報3186.81點，漲1.31%；深證成指報9539.89點，漲1.22%；創業板指報1858.36點，漲0.98%，其中陸國防軍工類股表現特別亮眼。PTT網友不解「中國股票在漲什麼？」其他人則認為，中國可能動用國家資金操盤，恐怕非市場自行反應，而是政府操作。

美國日前宣布對中國課徵高達125%的重稅，引發市場關注，然而中國股市卻逆勢大漲，滬深指數、上證指數皆上揚，連帶中信中國50也表現強勢。這樣的反差表現令不少人感到困惑，一名網友在PTT發文詢問「中國股票在漲什麼？」，他表示，「中國不是被加碼課125%關稅，其他國家降到10%漲就算了，中國跟人家慶祝什麼行情？」

許多網友對中國股市的「慶祝行情」感到荒謬，認為這是一種「喪事喜辦」的傳統操作。一部分人指出，中國政府可能動用國家資金護盤，不僅央企大規模回購股票，還傳出動用數千億資金進場撐盤，有人直言「這不是市場，是黨指數」、「維尼一句話就是得漲」。

不少網友提到「洗產地」這個操作手法，認為中國出口商品改經第三國轉口，讓出口關稅實際影響降低，加上部分國家僅課徵10%，反而讓中國有更大空間轉圜。不少留言揶揄川普「只敢對中國課稅，卻放任洗產地漏洞」，甚至質疑這場貿易戰是否只是政治秀。

中美互課關稅，目前誰也不讓誰；但對於中國洗產地避稅的行為，有網友認為美國對此並無積極作為。圖：AI生成

另外也有網友認為市場早已對關稅麻痺，「超過20%後再加幾%根本無感」，甚至說「中國人都吃樹皮了，還怕什麼？」強調中國企業與市場早就習慣與美國的貿易對抗。部分人則認為中國股市此波上漲，是反映中美「實質不會走到最壞」的樂觀預期，市場押注川普最後仍會談判退讓。

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