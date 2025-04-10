股災來襲！律師勸年輕人投資「先存到200萬」 勝負關鍵曝光

近期股市大幅震盪，美國對等關稅措施導致台股重挫，讓不少剛入市的年輕投資人措手不及。律師林智群在臉書分享他的投資觀點，提醒年輕人應先累積資本、投資自己，切勿貿然開槓桿操作。

林智群指出，現在有許多年輕人熱衷於股票投資，但他認為，如果手上現金不到200萬元，「講什麼投資、研究K線圖，都是小打小鬧，沒辦法賺大錢」。他強調，在股票市場中，「本多終勝」才是勝負關鍵。

舉例來說，就算是「少年股神」，擁有高達300%的投資報酬率，本金10萬元也只會變成30萬元，「多賺的20萬，不會讓你變有錢」。林智群認為，與其一開始就衝進市場搏殺，不如先投資自己、提升收入，努力存到第一桶金200萬元，再來談投資才有實質意義。

儘管如此，林智群也不否認小額投入的經驗價值。他表示，年輕時拿個10萬元練習操作，遇到像這兩天的大規模股災，其實是一種很寶貴的體驗。尤其是近年才開始投資、只經歷過牛市的投資人，更無法想像市場反轉的殘酷，「就算是碰到、燙到，也是一種體驗」。

林智群最後提醒，若個人風險承受度不高，例如經濟狀況不穩或心理素質不足，千萬不要開槓桿。他強調，只要不是自己的閒錢，在操作時就容易患得患失，「自己的錢買股票都會焦慮了，開槓桿就不會嗎？一旦失去平常心，很難做出正確的決定」。

網友紛紛表示，「不自己跌一跤通常不知道痛，趁年輕摔一下才知道還好本金小」、「我也覺得金額不大，很難稱為『資』」、「我在公園躺在紙板上，看著這一篇貼文」、「個人經驗是，多關心政治，對經濟決策會很有幫助，尤其這個時候，政治主導多於經濟面的考量」、「股海裡90%的人都賠錢，再扣掉外資法人，有賺錢的自然人剩5%；你有什麼資格成為那幸運的5%？是做功課很厲害，還是運氣超強？切記，戒之、慎之！」、「本業很重要，本業為主，投資為輔，這樣穩定成長，慢慢來最快」、「我認同趁早提高自己的收入，但投資這件事，個人認為越早開始越好，主要是累積『本』」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。