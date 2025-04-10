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台股千點級別的多空雙巴！狄驤：風控做好…市場不會虧待你的

聯合新聞網／ 狄驤的資本主義求生筆記
股市示意圖。記者曾原信／攝影
股市示意圖。記者曾原信／攝影

貿易戰反覆不定，讓台股多次出現千點級別的多空雙巴。

如果只是搶反彈快進快出，完全沒有任何問題，賺完之後離場，等於不用擔心市場意外動盪，這也是我們多次提醒大家的，不確定性當前不要去賭回升，更不宜重押。

股災已經讓你受傷一次，不要因為自己的錯失恐懼，讓自己再次受傷。

不得不說，這都是一些老生常談，投資朋友可能已經聽膩了，但要讓風險意識戰勝想賺錢的心，真的是要經過多次磨練。

所以也希望投資朋友不要嫌我囉嗦，記得先求活下去，再去想獲利。

只要你能繼續待在市場，同時了解資金與風險控管的重要性，市場不會虧待你的。

◎本文內容已獲 狄驤的資本主義求生筆記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

台股 關稅

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