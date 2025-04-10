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「股債雙殺」避險沒用？投資人喪失信心 網勸：現金為王

聯合新聞網／ 綜合報導
投資人感嘆股債雙殺避險沒用。圖／聯合報系資料庫
投資人感嘆股債雙殺避險沒用。圖／聯合報系資料庫

美國關稅風暴引發全球金融市場劇烈動盪，台股連續大跌，而過往被視為「穩定避險」的債券市場也同步重挫，出現罕見的「股債雙殺」局面。PTT股板有網友發文質疑，若股債同時重挫，那麼長期以來被推崇的股債配置是否形同虛設？對此有人建議「持續抱債」，至少可以領取債息，也有人認為，現在應該保留現金才能保命。

一名網友在PTT發文表示，許多理財專家與投資網紅都鼓勵「股債配置」以分散風險，但如今股債齊跌，不禁讓他懷疑這樣的配置是否真有避險效果，並問道：「遇到這種情況到底該賣債買股，還是反向操作？」

對此許多網友表示，債券本來就不是短期套利工具，而是靠穩定的債息慢慢收回本。有人指出：「不管怎麼跌，債息是固定的」、「直債放到期就好」、「只要不違約，債券可以撐得比股市久」。

也有人主張「現金為王」，有不少人認為，在目前全球市場陷入系統性風險時，唯有保留現金才能保命。有留言說：「現在什麼都跌，只有定存陪我」、「這波只有空手仔活著」、「現金有機會抄底，才有彈性」。

另有投資人認為，這波災情主要是長債與高槓桿債券受害，若是配置短債就能有效避震。「跟著巴菲特買短債，去年就開始布局」、「短債波動小、流動性高，真的很香」、「你買的債是哪種？長債跌得才兇」。

不少人對「財經網紅」表達不滿：「之前還在說股債配置穩，現在一個個都不見了」、「說債可避險、可質押、可槓桿的都去哪了？」、「魚死網破，真慘」。另有網友則認為，股債配置的目的從來不是不賠錢，而是減少波動、延長投資週期。有理性聲音表示：「兩者都跌時先賣跌少的」、「再平衡是關鍵」、「股債雙殺很罕見，過了就會回來」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 債券 分散風險 台股 避險

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