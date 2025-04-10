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股市「止跌訊號」何時現身？網歸納2大可能 悲嘆：川普不死跌幅不止

聯合新聞網／ 綜合報導
美國針對中國課予重稅。圖為美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。圖／美聯社
美國針對中國課予重稅。圖為美國總統川普（右）與中國國家主席習近平（左）。圖／美聯社

美國針對多國進口商品重啟關稅制裁，引爆全球金融市場連環震盪，台股也連日重挫，不少個股甚至出現連續跌停鎖死的窘境。面對盤勢不穩，PTT股板有網友發文詢問「什麼訊息出來才有辦法止跌？」其他人則認為除非政策轉向、美政府人事變動等狀況發生，股市才可能止跌回升。

一名網友在PTT發文，川普的關稅政策之下，美中之間目前的僵局讓市場陷入兩難，無論是強硬回應或低頭妥協都可能帶來更大風險。他觀察中國近期有逆勢上漲趨勢，但尚未明朗；而若美股再度開盤重挫，「其他國家只能陪葬」，他擔憂若此狀況持續，全球恐面臨更深層的修正。

許多網友認為，只要美國宣布停止或調整關稅政策，市場情緒將有機會緩和，成為止跌訊號的起點。有留言指出：「只有川普親口說出停止關稅才有用」、「如果宣布台灣關稅維持10%，或晶片產品豁免，才有可能止跌反彈」。

部分網友認為，目前市場最大不確定性就是川普政府本身，倘若川普「下台」、「中風」或「遭到罷免」等劇烈變動，才可能重建市場信心。有不少人半開玩笑地說：「川普不見才是最大的利多」、「辛普森預言也許成真」、「一顆子彈就能改變全球走勢」，甚至有人說川普不死，跌幅不止」。

也有較為理性的聲音指出，即使取消關稅、領導人更替，也未必能立刻止跌，關鍵在於「美國是否能重新贏回國際信任」。有網友分析：「現在問題不只是政策，是美國國際信用出現瑕疵」、「就算今天說取消關稅，市場也會懷疑什麼時候再翻臉」。

另有少數人提出過去類似情況的對照，如1929年大蕭條、2008年金融海嘯等，強調重大政策錯誤與市場信任崩解後，往往需要長時間才能修復。也有人提醒：「短期內難有救援，真正止跌往往是市場已經麻木、利空出盡」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 川普 美股 金融海嘯 關稅

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