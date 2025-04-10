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定期定額該停利？QQQ、VOO獲利縮水想賣 網卻勸「大特價用力買」

聯合新聞網／ 綜合報導
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。記者曾原信／攝影
受美國總統川普關稅政策影響，近期市場波動較大，台股連日暴跌。記者曾原信／攝影

本週台股美國關稅政策影響持續重挫，連帶衝擊全球股市，不少投資人資產縮水。有投資人手上的QQQVOO大盤ETF獲利縮水，帳面獲利已從逾三成跌至不到一成，他擔心若一路持有至退休卻遇到股災恐得不償失，因此考慮停利。對此其他人分為兩派看法，多數人認為，定期定額不該因下跌而出場，反而遇到「大特價」才該繼續買進，穩健的投資腳步最重要；但也有人認為，若已接近退休年齡，就須重新調整資產配置。

一名網友PTT發文詢問，「定期定額買大盤ETF是否還是要停利？這幾年大多頭，很多人都說定期定額買大盤ETF沒在停利的，但萬一買了一輩子，結果退休時遇到類似這次的股災怎麼辦？如果需要停利，請問停利標準怎麼定？我眼看我的QQQ和VOO從3、40%， 變成今天的不到10%，再這樣跌下去，可能這個星期就負了」。

贊成停利的網友認為，定期定額不代表永遠不賣，若接近退休年齡，資產配置就必須調整。一旦遇到類似這波大跌，可能會「吐回大半輩子的獲利」，尤其是依賴退休金過生活的人，風險更高。有人建議應在退休前五到十年分批降低曝險，轉向高股息ETF或低波動資產，避免臨退休還被迫認賠殺出。

有網友指出：「你不會知道哪天會遇上崩盤，全部不賣風險太大」、「退休前最好重新規劃資產配置」、「不要到時候臥床時才看到資產反彈」。

反對停利者則主張「定期定額本來就是穿越牛熊」，不該因市場下跌而驚慌出場。他們認為目前只是短期波動，若時間夠長，終將回到均線之上。更有投資人將此次修正視為「加碼建倉」的良機，強調「跌才是便宜的買點」。

有網友強調：「投資就是要有心理準備看它跌」、「定期定額就該無腦持續扣款，不然為什麼要定期？」、「下跌是買進的機會，不是賣出的藉口」，更有人表示「不賣就不算賠」，股利也仍持續投入，長期效益仍可期。

也有不少網友採中間立場，主張依據「人生週期投資法」調整策略。年輕時可承擔較高風險，持續投入市值型ETF；但隨著年紀增長、接近退休，可逐步減碼高波動資產，轉入保守投資標的，如高股息或債券型ETF。部分人建議將「每年生活費提領出來，其餘持續投資」，不須一次全出清持股。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT QQQ VOO 台股 大盤 美國 股災 資產

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