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川普關稅引內訌？美國政府陷入迷惑分歧

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關稅政策太瘋⋯川普比拜登更失智？網嘆：大智若愚VS大愚若智

聯合新聞網／ 綜合報導
美國總統川普。 路透社
美國總統川普。 路透社

美國總統川普對全球祭出高關稅政策，引發全球股市動盪與混亂，各國產業受挫，且經濟前景迷茫，PTT網友質疑，過去媒體對美國總統拜登的「失智」指控，並對照川普近期政策與言行，反問「到底誰才是真正失智的人？」引發大批網友熱烈回應，有人認為拜登雖有老化跡象，但比起行事瘋狂、拒絕聽從幕僚的川普，仍顯得穩健許多，討論焦點集中在兩人健康狀況與執政團隊能力的對比，有人直言「拜登是大智若愚，川普是大愚若智」。

一名網友在PTT發文探討川普政策，並指出，美國若一邊強調「美國製造」，一邊又維持美元在全球的霸權地位，根本存在矛盾，並質疑川普或其背後經濟顧問是否搞清楚現實。他進一步表示，相較之下拜登「頭腦清楚的很」，並認為拜登政策雖不完美，但至少理解經濟邏輯。

留言區立刻引發熱烈討論，許多網友同意拜登確實有年老、反應變慢等現象，但強調其背後有一套專業團隊協助，政策走向仍維持穩定。也有網友表示「總統失智沒差，怕的是腦袋不清楚還硬抓權」，形容川普的執政風格如「說不得、罵不得，內閣全是馬屁精」，反而更令人擔憂。

另一派網友則提出不同觀點，認為拜登的身心狀況確實難以忽視，甚至擔心其任內團隊貪腐問題會拖垮整體治理品質。不過更多人認為，拜登即便失智，「也比川普這種瘋子好」，紛紛以「失智VS瘋子」、「弱智總比發瘋強」形容兩人差異，有人甚至感嘆「這樣的選擇真是天要亡美國」。

整體而言，PTT上對拜登與川普的評價形成強烈對比，多數人傾向接受「年邁但可控的拜登」，而非「難以預測的川普」。部分網友也擔心未來選舉將再次陷入「聖母對上自私鬼」的局面，呼籲美國選民慎重以對，避免世界再次陷入混亂。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 川普 拜登 美國

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