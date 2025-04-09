國安基金進場表示「底部近了」？股魚曝真相：繼續跌
國安基金進場後離底部不遠？錯！續跌才是真相
國安基金昨天晚上宣布獲授權可進場後，在各大投資社群內掀起討論風潮，一時之間彷彿掀起反攻號角，我只能說投資人想抄底的心太強烈了。
以過往的紀錄來看，國安基金八次進場有七次獲利，整體的勝率是87.5%，但是要注意的是...這裡指的是「從進場到出場」，這部分壓根與是否為市場底部無關。
不信的話，可以找找過去國安基金進場後的表現，肯定會讓你衝動的心情踩下煞車，我這邊整理最近的一次在2022年的狀況：
國安基金進場前：市場回檔幅度為-18.7
國安基金進場後：市場又回檔了-12.7%
國安基金最終出場時獲利為15.23%
也就是說以2022年的範例來看，市場從近期高點回檔達31.4%才真正遇到底部，而國安基金進場後仍面對了雙位數的下跌。
所以呢！從過往的紀錄來看，國安基金的勝率是高的，但這是基於完整的買進跟賣出的週期，短線跟著進場仍有很高機率是賠錢，如果有信心跟著國安基金
它進場就跟著買進
它退場就跟著賣出
那過往的高勝率就有參考價值！
至於這次會不會不一樣？
我就跟你說...
2022那一輪也是有人這樣說（國安出場獲利15.23%）
2020那一輪也是有人這樣說（國安出場獲利23.8%）
反正每一輪都會有人擔心這次不一樣，看你是相信自己的直覺，還是相信國安基金操盤手的功力。
◎本文內容已獲 股魚 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。
※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。
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