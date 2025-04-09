國安基金進場表示「底部近了」？股魚曝真相：繼續跌

國安基金昨天晚上宣布獲授權可進場後，在各大投資社群內掀起討論風潮，一時之間彷彿掀起反攻號角，我只能說投資人想抄底的心太強烈了。

以過往的紀錄來看，國安基金八次進場有七次獲利，整體的勝率是87.5%，但是要注意的是...這裡指的是「從進場到出場」，這部分壓根與是否為市場底部無關。

不信的話，可以找找過去國安基金進場後的表現，肯定會讓你衝動的心情踩下煞車，我這邊整理最近的一次在2022年的狀況：

也就是說以2022年的範例來看，市場從近期高點回檔達31.4%才真正遇到底部，而國安基金進場後仍面對了雙位數的下跌。

所以呢！從過往的紀錄來看，國安基金的勝率是高的，但這是基於完整的買進跟賣出的週期，短線跟著進場仍有很高機率是賠錢，如果有信心跟著國安基金

它進場就跟著買進 它退場就跟著賣出

那過往的高勝率就有參考價值！

至於這次會不會不一樣？

我就跟你說...

2022那一輪也是有人這樣說（國安出場獲利15.23%）

2020那一輪也是有人這樣說（國安出場獲利23.8%）

反正每一輪都會有人擔心這次不一樣，看你是相信自己的直覺，還是相信國安基金操盤手的功力。

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