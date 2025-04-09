「公園太擠換去海邊露營」股災怎麼辦？反彈的極端例子：25年跟90天

＊原文發文時間為4月5日

大家好，你的鐵蛋又來了！連假，IG跟Threads幾乎都被「關稅恐慌」洗版

什麼週一開盤會大跌、期貨要斷頭、金融末日來臨...

就連我爸～也在昨天打電話來告訴我不要碰股票（爸！我已經丟了四百萬進股市囉，我還會繼續丟喔，顆顆）

不過，這兩天真的很有感，收到不少私訊，非常擔心股災，問我怎麼辦？

怎麼辦？只能看著辦呀，如果公園人太多太擠，我們就去海邊露營吧，還能順便聽海哭的聲音。

這種時候還在開玩笑，我先道歉，以下開始認真。

首先，鐵蛋無法給任何人具體建議，因為我不知道你的持股組合、打算持有多久、風險承受度、收入來源⋯每個人狀況都不一樣。

那我會怎麼做呢？

1.我會先去看我的質押維持率，如果太低，我會把現有庫存再押進去，拉高維持率。

2.對我來說，股價下跌就是最好的買點。我會分散資金慢慢買入，增加現有持股的股數。

不知道你們有沒有聽過左側交易？

左側交易其實超級違反人性，因為要在股價下跌，大家恐慌拋售時，勇敢逆勢操作，逢低買進撿便宜。

但回顧歷史，每一次大跌後的反彈，往往都超越過去的高點...

只是...要等多久？這誰都說不準啊。

以下舉兩個極端的例子

1929美國經濟大蕭條：最大跌幅-86%，花了25年才漲回原點 2020新冠肺炎股災：最大跌幅-33%，90天就反彈創高

如果你剛踏入股市，那這會是一個非常好的學習機會。人的一生中一定會遇上幾次股災，我們都必須學著與股災共存。

只要你控好風險、配置好資產，就能降低這些短期波動對你的影響。

最後，來分享股神巴菲特的一段話：「股災和天災一樣都是一時的。最終，市場會回歸常態，公司價值終將反映在股價上。」

你呢？和鐵蛋分享你會怎麼做？

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