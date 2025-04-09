快訊

嗨到一半屋頂突倒塌！多明尼加夜店增至79死 死者包括省長、前MLB投手

羅廷瑋為何成罷免箭靶？不只瞄準盧秀燕還扯上地方恩怨

再提台積電！川普曝曾警告：不赴美建廠就課100％關稅！

「公園太擠換去海邊露營」股災怎麼辦？反彈的極端例子：25年跟90天

聯合新聞網／ 鐵蛋存錢日記
台股示意圖。記者曾原信／攝影
台股示意圖。記者曾原信／攝影

＊原文發文時間為4月5日

大家好，你的鐵蛋又來了！連假，IG跟Threads幾乎都被「關稅恐慌」洗版

什麼週一開盤會大跌、期貨要斷頭、金融末日來臨...

就連我爸～也在昨天打電話來告訴我不要碰股票（爸！我已經丟了四百萬進股市囉，我還會繼續丟喔，顆顆）

不過，這兩天真的很有感，收到不少私訊，非常擔心股災，問我怎麼辦？

怎麼辦？只能看著辦呀，如果公園人太多太擠，我們就去海邊露營吧，還能順便聽海哭的聲音。

這種時候還在開玩笑，我先道歉，以下開始認真。

首先，鐵蛋無法給任何人具體建議，因為我不知道你的持股組合、打算持有多久、風險承受度、收入來源⋯每個人狀況都不一樣。

那我會怎麼做呢？

1.我會先去看我的質押維持率，如果太低，我會把現有庫存再押進去，拉高維持率。

2.對我來說，股價下跌就是最好的買點。我會分散資金慢慢買入，增加現有持股的股數。

不知道你們有沒有聽過左側交易？

左側交易其實超級違反人性，因為要在股價下跌，大家恐慌拋售時，勇敢逆勢操作，逢低買進撿便宜。

但回顧歷史，每一次大跌後的反彈，往往都超越過去的高點...

只是...要等多久？這誰都說不準啊。

以下舉兩個極端的例子

1929美國經濟大蕭條：最大跌幅-86%，花了25年才漲回原點

2020新冠肺炎股災：最大跌幅-33%，90天就反彈創高

如果你剛踏入股市，那這會是一個非常好的學習機會。人的一生中一定會遇上幾次股災，我們都必須學著與股災共存。

只要你控好風險、配置好資產，就能降低這些短期波動對你的影響。

最後，來分享股神巴菲特的一段話：「股災和天災一樣都是一時的。最終，市場會回歸常態，公司價值終將反映在股價上。」

你呢？和鐵蛋分享你會怎麼做？

◎本文內容已獲 鐵蛋存錢日記 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

巴菲特 庫存 新冠肺炎 股災 風險

延伸閱讀

金融海嘯用8年時間大盤原地繞一圈！達人：但堅持定期定額0050不會白忙一場

國安基金會買什麼股票、何時退場、5000億會全砸？直雲：買0050最快徹底參與指數漲跌

00878、00919、0056…三天王成交量暴衝！網笑「逃不過股息誘惑」：股價超香

謝金河：台股可能迎轉折時刻！一票人喊「完蛋」預言股市走勢

相關新聞

「公園太擠換去海邊露營」股災怎麼辦？反彈的極端例子：25年跟90天

怎麼辦？只能看著辦呀，如果公園人太多太擠，我們就去海邊露營吧，還能順便聽海哭的聲音。

剩台股還在跌⋯他憂半導體沒未來？網曝關鍵原因：出來混總要還

台股於清明連假後兩日連續大跌，引起投資人恐慌。PTT網友質疑，台股為本次唯一崩盤市場，日股、港股都已反彈，唯獨台股重挫兩天，他擔心半導體產業沒有未來，其他人則認為，主要係因清明節連放4天，現在只是在補回未跌的空間，直呼「出來混總是要還」。

國安基金會買什麼股票、何時退場、5000億會全砸？直雲：買0050最快徹底參與指數漲跌

所謂的護盤指的是維護大盤的指數，當指數先穩住就可以穩住全部投資人的信心，雖然國安基金入場的金額往往不到百億，但是因為散戶和大戶都會觀察國安基金的動向來操作，所以國安基金宣布入場就很有穩住大盤的護盤效果。

大跌能測試是否槓桿拉到太高！存股哥依然滿手借貸：敬畏市場、永遠預備方案

什麼是槓桿減速？簡而言之就是為了降低風險，主動或被動降低槓桿、減少槓桿操作頻率、增加擔保品都可以稱為槓桿減速，以下就用股票質押來說明如何操作槓桿減速。

股市崩拖累房市？網曝「至少萬五以下才會」：等1情況發生房價準備跌

受到美國宣布對中國祭出新一波關稅政策影響，台股4月7日與8日連續重挫，引發市場恐慌。PTT股板上有網友發文詢問：「股市要跌到怎樣才會影響房市？」貼文引起廣大回應，有人認為「至少要跌到萬五以下才會」，重點要觀察是否出現「無薪假」。

謝金河：台股可能迎轉折時刻！一票人喊「完蛋」預言股市走勢

財信傳媒董事長謝金河表示，如同國泰投信董事長張錫所說，這次是川普製造的「人工熊市」，勿驚慌，此時正是檢視基本面的好機會，若台積電這次跌破800元，也許是一個買進的機會。PTT網友戲稱「最會抓轉折的老謝來了」，由於謝金河向來有「反指標」支撐，因此其他人聽聞他的言論嚇得直呼「台股穩了，穩死」。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。