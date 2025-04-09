國安基金會買什麼股票、何時退場、5000億會全砸？直雲：買0050最快徹底參與指數漲跌

國安基金可說是股民最期待的國家單位，因為他們有救市的功能和需要，所以當股票市場大幅地下跌的時候，大家都會期盼著國安基金進場救市，所以我們這篇介紹國安基金是什麼，然後國安基金入場的條件和時間是什麼，還有國安基金過去的歷史績效。

2025年4月8日國安基金宣布啟動護盤

原訂4月14日召開例行季會的國家金融安定基金，2025年4月8日提前召開委員會，拍板授權執行市場安定任務，最快明天進場護台股，啟動可運用資金5000億元，為國安基金設置以來第九度護盤。

什麼是國安基金？

國家金融安定基金之任務是在國內、外發生重大事件或國際資金大幅移動，並顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞，經管理委員會決議，在符合條例規範下，視市場情況進行安定操作，以維持資本市場及其他金融市場穩定，來確保民眾對資本市場之信心。

國安基金怎麼護盤

所謂的護盤指的是維護大盤的指數，當指數先穩住就可以穩住全部投資人的信心，雖然國安基金入場的金額往往不到百億，但是因為散戶和大戶都會觀察國安基金的動向來操作，所以國安基金宣布入場就很有穩住大盤的護盤效果。

國安基金的基金檔案

國安基金的進場條件是什麼？

國安基金成立的目的在於穩定金融市場，國家金融安定基金設置及管理條例第8條「因國內、外重大事件、國際資金大幅移動，顯著影響民眾信心，致資本市場及其他金融市場有失序或有損及國家安定之虞時」，而且可能會影響國家的安全才會出手，目前並沒有一定的規律會讓國安基金進場，指數並非國安基金會進場的依據，而是根據《國家金融安定基金設置及管理條例》所規範的條件，包括市場是否失序、恐慌，來決定是否進場。

1.大盤指數接觸到或跌破十年線 2.當有恐慌事件造成股票市場長時間的震盪 3.已經是相對的相當低點才會開始進場 4.當台股成交量降至1,000多億元擔心價跌量縮

國安基金的歷史績效如何？

國安基金的錢哪裡來？

5000億元國安基金組成的主要成分有：

1.以國庫所持有之公民營事業股票為擔保，向金融機構借款，借款最高額度2000億元 2.借用郵政儲金、郵政壽險積存金、勞工保險基金、勞工退休基金、公務人員退休撫卹基金所屬可供證券投資而尚未投資之資金，可挪用資金上限3000億元 3.其他經主管機關核定之資金來源

國安基金進場都買些什麼？

由於國安基金的目的在於拉抬大盤指數，而且每次動用的資金並不多，所以最快的方式就是直接拉抬權值股，像是台積電和聯電等權值股。

國安基金退場時間是什麼？

因為國安基金會不斷地觀察市場來決定國安基金的退場時間，所以端看股市是否已經穩定才會退場，從過去的經驗來說至少會有10~20%的績效才會離場，這也代表股市從國安基金入場已經是漲到穩定的狀態。

國安基金持股明細

國安基金可說是來無影去無蹤的資金，我們可以從109年出售股票的國家金融安定基金的內容，但可以看出國安基金買的主要是大盤的主要權值股，大家也可以直接買0050ETF或大型的ETF來徹底參與指數的漲跌。

投資人該怎麼跟國安基金操作

從過去八次的國安基金進場離場，可以發現國安基金不但八次有七次都是賺錢，重點是都買在最低點，也難怪有一種說法是國安基金不是來護盤，而是來跟投資人搶錢的說法。直雲認為當國安基金入場大家也可以放大自己的投資部位，因為國安基金主要買的是大型的權值股來護盤，大家也可以買一些大型的ETF來參與指數的漲跌。

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