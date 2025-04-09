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大跌能測試是否槓桿拉到太高！存股哥依然滿手借貸：敬畏市場、永遠預備方案

聯合新聞網／ 槓桿存股哥
股市示意圖。曾學仁／攝影
股市示意圖。曾學仁／攝影

＊原文發文時間為4月8日

這兩天台股急殺2700點，如果你有槓桿，那可以考慮做「槓桿減速」以降低熊市帶來的風險，保留實力讓你在往後的多頭市場仍有餘裕繼續用槓桿放大本金

以我自己用槓桿投資這7年來，幾乎或不曾在公開平台看到有人討論槓桿減速，甚至連規避風險這樣重要的東西都很少在談，但風險至上卻是槓桿投資最重要的一環，要看一個人操作槓桿的能力，就要先看他如何應對風險。

如果是最近才追蹤我的老鐵看到這篇文章，先說明我提及的「槓桿投資」或「借貸套利」主要以信貸、質押為主，當然槓桿的方式有很多種，只是這兩種方式是我比較擅長，且我認為難易度與風險都適中的方式。

至於什麼是槓桿減速？簡而言之就是為了降低風險，主動或被動降低槓桿、減少槓桿操作頻率、增加擔保品都可以稱為槓桿減速，以下就用股票質押來說明如何操作槓桿減速。

質押最重要的就是維持率，維持率講白話就是擔保品總值與借貸金額的比例，當這個比例過低時，你就會面臨追繳甚至斷頭，各券商略有不同，不過維持率大概就抓在130%這個數字。

那你要如何控制並調配這個數字？有兩種方式...

第一種就是增加擔保品總值，持續質押股票但不再借款，即可拉高維持率

第二種就比較好理解，直接還款降低借貸金額，也可以提升維持率

槓桿減速其實不只能讓你降低風險，也能延長你的續戰能力，等到熊市過去或你認為自己有餘力再操作槓桿時，再把資金從市場借出來即可，你可以在攻擊與防守間自由切換，保持彈性才能發揮槓桿的最大威力。

如果你發現沒有多餘的現股讓你質押、手中沒有過多的現金還款，或是沒有其他資產用來轉換成股票或現金做風險應對，那就表示你的槓桿拉到太高了，高到你幾乎沒有餘力來做槓桿減速。

我覺得這一波大跌也是一個很好的壓力測試，正好可以檢視自己的槓桿部位需不需要做調整，正好國安基金在今天晚上已經宣布要進場，剛好有個調整槓桿比例的機會。

以我自己為例，維持率在川普關稅政策出來之前是285%，從2月一路跌接著遇到台股跌停，從285%降到247%，手上的現股加其他資產如果要轉換成股票的話，拉到300%以上綽綽有餘，此時的我依然滿手借貸。

就算遇到熊市，我認為你仍可以用健康、穩定的槓桿持續參與市場，但你必須對市場保持敬畏，永遠準備好其他預備方案以備不時之需，不要過度槓桿，也不要讓自己落入無法挽回的境地中，如此你才能在風險與獲利之間取得完美平衡。

◎本文內容已獲 槓桿存股哥 授權，原文出處於此；未經同意禁止取用轉載。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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