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剩台股還在跌⋯他憂半導體沒未來？網曝關鍵原因：出來混總要還

聯合新聞網／ 綜合報導
美國對等關稅引爆全球股災，台股也遭殃。記者曾學仁／攝影
美國對等關稅引爆全球股災，台股也遭殃。記者曾學仁／攝影

台股於清明連假後兩日連續大跌，引起投資人恐慌。PTT網友質疑，台股為本次唯一崩盤市場，日股、港股都已反彈，唯獨台股重挫兩天，他擔心半導體產業沒有未來，其他人則認為，主要係因清明節連放4天，現在只是在補回未跌的空間，直呼「出來混總是要還」。

一名網友在PTT股板發文質疑，為何在美中關稅衝突中，台股成為「唯一崩盤」市場，反觀日股與港股卻大幅反彈，甚至韓國與菲律賓股市也走揚，質疑「台灣半導體是不是沒未來了？」此番言論引起熱烈討論。

該名原PO指出，美國對中國關稅可能再加碼至50%，理應與台灣關係不大，更強調台灣已經主動協商，理應與日本一樣有反彈動能。他質疑，為何台股不僅沒有跟著反彈，還「跪得比站的還要崩」，讓人難以理解。

對此，多數網友一致認為台股是「補跌」效應。由於台灣在清明連假期間休市兩天，無法即時反應上週國際股市的利空消息，因此在連假結束後才出現集中性賣壓，加上漲跌幅限制，使得跌勢遞延發生。有網友形容：「出來混總是要還的」、「你以為清明連假可以躲過全球股災喔？」

也有網友補充指出，日本與韓國股市早在上週四、五就已經大跌，近期只是反彈修正，台灣才剛進入修正期，自然尚未「補完跌幅」。此外，許多人提到台灣電子與半導體權值過高，又是此次美國關稅針對的重點，市場對未來出貨與接單狀況普遍悲觀，使得台股賣壓更加沉重。

另有部分網友指出，日韓與美國之間已有一定談判進展，反觀台灣「手上沒牌」，不具備和美國談判的籌碼，因此市場信心更顯不足。有人更直言：「躲崩不是不崩，只是晚一點而已」。

整體來看，網友多數認為台股的暴跌並非獨特現象，而是延遲反應的結果，加上半導體產業所受影響深遠，因此股市修正壓力更大。不過，也有人持保留態度，強調「真正的底部還沒到，未來幾天才是觀察關鍵」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 半導體 台股 連假 關稅

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