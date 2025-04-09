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股市崩拖累房市？網曝「至少萬五以下才會」：等1情況發生房價準備跌

聯合新聞網／ 綜合報導
台股示意圖。聯合報系資料照
台股示意圖。聯合報系資料照

受到美國宣布對中國祭出新一波關稅政策影響，台股4月7日與8日連續重挫，引發市場恐慌。PTT股板上有網友發文詢問：「股市要跌到怎樣才會影響房市？」貼文引起廣大回應，有人認為「至少要跌到萬五以下才會」，重點要觀察是否出現「無薪假」。

原PO指出，幾個月前股市熱絡時，許多人信心滿滿，甚至將不動產增貸投入ETF、信貸加碼操作，如今股市大跌，不僅增貸風險浮現，先前信誓旦旦的同事也面露愁容。他好奇，若股市再跌，是否會連帶拖累房價？

對此，部分網友認為「股市跌對房市影響不大」，主因在於台灣持有房地產的成本低、利息便宜，再加上多數人以自住為主，不像中國有龐大的空屋供給。也有網友指出，「現在連裁員都還沒開始，要跌還早」，認為要等科技業出現大規模裁員、無薪假情況才會讓房價鬆動。

然而，也有不少人持相對悲觀看法，有人提到「如果台股真的腰斬、跌到萬點以下，再配合失業率上升，就會看到法拍潮」、「一旦經濟衰退、貸款繳不出來，才會有人賣房求生」，並點出過去如1990年及2008年房市重挫的歷史經驗。

另有網友指出，房市雖抗跌，但投資客增貸槓桿操作已埋下風險，「現在還在硬撐，但只要ETF價格撐不住，就會看到資金鏈斷裂、開始流標法拍」，更有人提及「傳導需要時間，半年後就知道了」。

整體而言，網友多數認為目前股市雖重挫，但房市是否鬆動，仍取決於實體經濟是否出現明顯衰退與失業潮；一旦裁員與無薪假擴大、家庭財務出現問題，房價才可能出現實質下修。也有人直言：「你還想問房市代表還想買，經濟還不夠慘。」反映出市場雖驚慌，但對房市崩盤的預期尚未形成共識。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

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