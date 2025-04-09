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謝金河：台股可能迎轉折時刻！一票人喊「完蛋」預言股市走勢

聯合新聞網／ 綜合報導
財信傳媒董事長謝金河說，台股繼續宣洩賣壓低開，但很可能是一個轉折的時刻。聯合報系資料照片
財信傳媒董事長謝金河說，台股繼續宣洩賣壓低開，但很可能是一個轉折的時刻。聯合報系資料照片

財信傳媒董事長謝金河表示，如同國泰投信董事長張錫所說，這次是川普製造的「人工熊市」，勿驚慌，此時正是檢視基本面的好機會，若台積電這次跌破800元，也許是一個買進的機會。PTT網友戲稱「最會抓轉折的老謝來了」，由於謝金河向來有「反指標」支撐，因此其他人聽聞他的言論嚇得直呼「台股穩了，穩死」。

謝金河指出，在大的危機來臨時，市場悲觀的力量會加大壓力，經常悲觀再悲觀，市場在宣洩累積多日的賣壓，仍會有餘波盪漾，但此時正是檢視基本面的好機會。他談及台積電一直「生於憂患」，詆毀台積電的言論，配合認知作戰，到處都是，但台積電仍然在風浪中穩健前行，這也是台灣的處境。他說，台股會繼續宣洩賣壓低開，但很可能是一個轉折的時刻。

一名網友在PTT轉貼謝金河的發文，由於謝金河向來被網友認為是「反指標」，原PO戲稱「大家別慌，最會抓轉折的老謝來了，台積電已經開始抗跌，台股有強勁的基本面，獲利強勁，配息力道也強，今天正是好機會！ 多蛙勝利的V字形！」

其他人卻留言「明天再-1800」、「完蛋要繼續崩了」、「救命喔，一隻熊走了換老謝來」、「等等夜盤又要開-8%起跳」、「真的完蛋了」、「馬上一鍵出清台股」、「少說兩句行不行」、「完了完了，明天再一根」、「謝金河製造的人工熊市，崩崩崩」、「人工熊市才要慌，因為它是瘋子」、「老謝回馬槍」、「台股最大反指標來了」、「要跌到年底了」、「轉折向下，完蛋了」、「反指標發力了」、「多蛙保重」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台積電 台股 川普 謝金河

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