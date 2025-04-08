台股2天下殺近3000點！他不解長輩加碼台積電 過來人揭關鍵：根本沒差

台股今（8）日仍然開低盤，台積電一度下殺到797元。對此，一名網友表示，台股這兩天重挫，家中長輩不但不焦慮，反而老神在在，考慮加碼台積電，讓他好奇「現在是入手護國神山的好時機嗎？」貼文一出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在PTT以「現在是入手黃金跟台積電的好時機嗎？」為題，指出近期看到台股崩盤，家中長輩不但不恐慌，反而老神在在的樣子，還在考慮要不要加碼，他直言「反正是花他們自己的錢，他不會阻止」，但同時也好奇「現在是入手的好時機嗎？有沒有大神可以解答？」

貼文一出後，不少網友表示「今年肯定是未來四年最好的機會」、「錢多當然老神在在，早期進場的根本沒差」、「一張比上個月便宜10幾萬耶」、「先買10張壓壓驚」、「台積電現在買贏很多人，黃金不好說」。

不過，也有部分網友持相反意見，認為要再等等，回應「再等一個禮拜，腰斬再買」、「感覺可以再等」、「讓子彈飛一會」、「禮拜三再說」、「400元以下再叫我，謝謝」。

證交所表示，台股今下跌772.40點，收在18459.95點，跌幅4.02%，台積電下跌32元，收在816元。

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