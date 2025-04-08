台股一片慘綠 她婆婆靠這檔「大賺100多萬」！一票網友朝聖：是神人

川普的關稅政策，讓台股連兩天崩跌，不少人紛紛哀號要去睡公園。對此，一名網友分享，在一片股災中，婆婆居然在股市大賺100多萬元，照片PO出後，引起廣大網友熱議。

這名網友在社群平台「Threads」表示，近期台灣一票人因股災哀號，但她婆婆居然在股市大賺100多萬，從照片中可以發現，她婆婆買的是「期元大S&P原油反1」，獲利21.1%，賺了111萬元，直言「大家都在哭只有她在笑」。

貼文一出後，多數網友都看傻，紛紛表示「會買這原油反的都是神人」、「敢下油反，難道你婆婆是預言家？」、「你婆婆幾歲？買菜時聽到的明牌嗎？」、「婆婆是不是會通靈！」、「高手在民間」、「不錯，油真的開始走空了」。

此外，也有網友指出將一半資產放在油反，損益沒有太大變化，「當時覺得川普上任後開採頁原油+烏俄戰爭結束，油價應該會走跌，只是想不到是因為關稅」。

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