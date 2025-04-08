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撿鑽石好時機？PTT笑「今天再一根」：不是單純技術修正

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撿鑽石好時機？PTT笑「今天再一根」：不是單純技術修正

聯合新聞網／ 綜合報導
台股7日出現史詩級崩盤。中央社
台股7日出現史詩級崩盤。中央社

川普關稅颶風橫掃國際股市，台股7日出現史詩級崩盤，盤中一度爆殺2,086.2點、終場重挫2065.87點，雙雙寫下歷史最慘烈紀錄，投資人哀嚎「跌停鎖死持股難以脫手」，PTT網友卻質疑應該「逢低買進撿鑽石」，卻被其他人嘲笑「現在買是撿刀」。

一名網友在PTT股板發文，力勸大家應趁勢撿便宜，直言「滿地鑽石，快買才對！」他表示，目前市場雖充斥著「賣不掉、鎖死」的抱怨聲，但依過去經驗，每逢恐慌急跌終將回升，「疫情時萬五都沒到，現在萬九還喊賠錢，是不是搞錯了什麼？」

該發文隨即引發網友激烈討論，有部分網友認同其看法，表示今天已有小幅進場，「一下就成交」，並認為現在正是逢低布局好時機。但更多人持保留態度，認為市場恐慌尚未出清，預期後續仍有續跌空間。「你不買我不買，明天更便宜」、「明天再一根」、「現在買是撿刀，不是撿鑽石」成為熱門留言。

有網友進一步指出，這次暴跌並非單純技術修正，而是受到美國關稅政策影響，市場必須重新估算企業未來盈餘與估值，未來幾日仍恐面臨系統性賣壓與融資斷頭。也有人諷刺地說「你的鑽石是別人的刀」、「你先買我OK」，質疑發文者是否是反串或已無法出清持股。

另有網友分析，限空令到4月11日尚未結束，顯示政府也預期市場下跌尚未見底，不宜貿然進場。部分投資人則認為可採取分批、逢低小額進場策略，但絕非此時「歐印」的時機。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 台股 川普 鑽石

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