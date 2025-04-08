「台股跌回萬五？」他憂下階段更慘！全網悲嘆：真正低點不樂觀

川普關稅海嘯來襲，引發全球股災，台股7日重跌2,065.87點，跌幅9.7%，成交量急縮僅1,472.95億元，為2022年12月30日以來新低量。PTT網友感嘆，「這波股市應該會跌回15000左右」，網友指出，下一階段還有藥品稅與晶片關稅可能陸續實施，市場壓力更龐大，美方對半導體產業鏈的強硬態度，似乎意圖將整體供應鏈遷回美國，讓台灣極具戰略價值的晶片業陷入空前壓力。

一名網友在PTT發文表示，美國商務部明確表示關稅措施不會因談判而延後，並暗示4月9日才可能有進一步消息，加上藥品稅與晶片關稅可能陸續實施，使得市場氣氛進一步惡化，他直言「這波股市應該會跌回15000左右」。

該文章引發大量迴響，多數網友認為「15000點」其實還過於樂觀，有人直言「萬五，一堆人就跑路了」，也有網友表示「15000你那麼樂觀啊！」、「彎腰撿鑽石啊」等語，顯示市場恐慌與投資者分歧的心理狀態。有網友戲稱「最後死掉的還是美國，嘻嘻」，也有人直接喊出「八千差不多」、「萬五就十年線」、「十年線在13599」，悲觀看待台股的潛在修正空間。

留言中更不乏更極端的預測，有人推估會重演2008年次貸風暴時的慘劇，直指指數恐下探4000點以下，更有人直接喊出「3955」、「1000-2000」、「底部6500-7000」等數字，顯示投資人對未來展望極為憂慮。此外，也有理性網友試圖從技術面分析，指出「加上一點情緒波動-2標準差，大概就是15000」，或認為「萬五可能大反彈，但真正低點不樂觀」，反映部分投資人仍保留觀察空間。

整體來看，台股7日暴跌已引爆散戶恐慌，網友多預期本週內將跌破15000點，並高度關注4月9日美方是否釋出政策利多或進一步施壓。若後續晶片稅與產業政策未見轉機，不少人認為台股恐持續探底，甚至可能重演歷史級大修正。市場情緒正處於高度恐慌之際，網友紛紛自嘲「樂觀真好」，也有人無奈表示「我歐硬了，萬二我貸款買了」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。