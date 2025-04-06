股市下刀雨！億級投資人：持股要降至5成以下「這只是起跌點」

摘要 當前市場面臨川普關稅、通膨與經濟放緩等風險，股市恐慌加劇。專家建議降低風險性資產至5成以下，保留至少2成現金，以應對未來波動。現在抄底仍存風險，投資人應保持耐心，避免貿然進場。

市場永遠會在不預期中出現大轉折，沒有人能置身度外。緬泰大地震一樣，全球股市也一樣。美股的完美風暴造就了一波大修正，避免不了。

通膨仍有隱憂，經濟成長表現不佳；川普關稅戰爭，沒有人是贏家，老百姓信心指數盪到谷底。這幾年漲多的股市自然要出現拉回，而且看起來這只是「起跌點」。

掉下來的刀子，我是不建議大家去測試，寧可先保守，騰出流動現金，或是轉進安全防禦標的。否則，小擦傷還好，但如果是斷手斷腳的重大傷害，下次反彈的時候恐怕就沒有翻身的機會。

我大約幾週前就一再提醒諸位要減碼風險性資產，轉進黃金或是防禦性標的；到現在，我還是沒有改變策略。

這幾年國內ETF大量冒出，吸引極為龐大的民間游資，加上這幾年處於大多頭，因此「越跌越買、買進不賣」成為顯學。無論資深投資人還是股市小白，紛紛投入股市，這原本無可厚非，因為投資理財得當，才有辦法打敗通膨或是薪資漲幅。

不過，往往大家忽略了投資風險。

就像春夏秋冬，景氣也有繁榮與衰退的循環，如果遇到逆風，這時候就不是追求財富增值的時機，而是該思考如何追求穩健增值，甚至先求守住資產。

我的想法是，先清點手中金融商品，股票相關或風險性資產，絕對要降到5成以下，甚至更低。至少留2到3成的流動現金，以備不時之需。畢竟，大家手中可能還有房貸，不能一味追求積極報酬，而忽略風險。

留得青山在，不怕沒柴燒。一旦真正空頭來臨，萬物皆跌，那可不是開玩笑的！當然，現在還不是那個時候。

先觀望，不要急著搶反彈，要有耐心。

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《原文川普關稅讓股市「下刀雨」！億級投資人：持股降到5成以下、至少留2成現金》

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