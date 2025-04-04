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鴻海（2317）量縮價跌再報漲⋯他疑「吸散戶炒股？」股民力挺：好公司會站回去

聯合新聞網／ 綜合報導
鴻海股價變動。 歐新社
鴻海股價變動。 歐新社

鴻海近期股價震盪，引發投資人熱烈討論。PTT網友發文指出，鴻海近期走勢從量縮價跌、突然爆量拉升，再到高檔出貨及假突破的「M頭」技術型態，形同教科書級的炒股操作，引來眾多股民回應，並掀起「鴻海是不是完美的炒股典範？」的話題熱議。

原PO指出，鴻海股價的變化走出典型技術線型，從初期價跌量縮的沉寂階段，到突然拉抬爆量吸引散戶進場，最終形成假突破並快速下殺，留下投資人套牢在高點。原PO認為，這是一場「完美的炒股戲碼」，更形容為「人走茶涼」。

這篇貼文引發兩派網友激辯，部分網友認為，鴻海股價走勢具高度技術分析意涵，是典型的主力控盤範例，有人直言「技術線教科書」、「炒股戲碼演得太漂亮」，也有網友戲稱當初喊上看300元，如今看來只是幻想。有投資人表示，AI題材雖然熱，但鴻海本身業務組合過於分散，加上毛利偏低，難以帶動實質獲利成長，導致「股價漲一波就套人」。

不少人認為，鴻海作為大型權值股，主力要炒動難度高、時間也拉得長，一旦崩跌，籌碼面與情緒面都會拖累長時間整理，「99.9元不是夢」、「歷史重演，籌碼爛掉」。

反方網友則認為，鴻海作為大型藍籌股，本質穩健、穩定配息，並無炒作之嫌。有網友表示：「任何公司都有這種階段，好公司最終會站回去」、「長期投資根本不怕」。也有投資人強調股價回檔與市場情緒、國際事件（如川普關稅政策）有關，不應過度解讀為炒作行為。

亦有留言認為，將正常的多空波動歸類為炒作是過度誇張，「哪檔股票不是炒股？」「炒大市值比炒小型股還難」；也有網友反問，「真的要看炒作，宏達電、華城才是經典」。

整體來看，鴻海股價短期走勢雖引起技術面投資人高度關注，但是否屬於「炒股典範」仍見仁見智。面對AI熱潮與大盤回檔夾擊，鴻海的基本面與市場預期如何整合，或將成為未來股價走勢的關鍵指標。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

PTT 投資人 炒股 鴻海

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