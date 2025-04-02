快訊

日本最新預測「8.7強震連2震」 南海海槽「半斷裂」最糟情況曝光

201名警官調動！台中市警局迎今年最大幅度人事調整 名單曝光

進不來？LNG船疑被軍演擋住 航港界人士：看起來獲指示要避險

聽新聞
0:00 / 0:00

對等關稅、非農報告影響市場⋯清明放4天敢留倉？網正反激戰

聯合新聞網／ 綜合報導
台股近日動盪劇烈。圖／聯合報系資料照片
台股近日動盪劇烈。圖／聯合報系資料照片

清明連假將至，台股休市四天，市場投資人面對不確定的國際局勢與技術面疑慮，是否敢於留多單過假期成為熱議焦點。一位網友在PTT股板發文指出，近期台股震盪劇烈，技術面支撐薄弱，自己雖預期可能利空出盡反彈，但仍難克服內心恐懼而選擇不留倉，引發大批網友熱烈討論。

原PO在PTT發文中表示，儘管市場充斥著悲觀看法，但也正因如此，讓他懷疑是否市場會出現逆勢反彈。他坦言：「總感覺會跌，但又有一種覺得市場連假後開盤，會用一個3-500點的大長紅來獎勵那些勇敢留倉的人」，但最終仍不敢進場，並質疑自己是否缺乏「天選之人」的膽識。

此貼文引發兩派網友激辯。正方網友認為，「富貴險中求」、「長期投資不用怕」、「大多數人看跌時，反而是低點」、「利空早就反映，可能節後反彈」，甚至有人自嘲「腳麻了，怎麼跑」，強調即使套牢也選擇留倉不動。有投資人更表示，自己早已做好資金配置，抱著ETF或台積電等標的長期投資，不在意短期波動。

反方則認為這樣的留倉行為近乎「賭博」，「別騙自己是在投資」、「還是清倉比較安心」、「巴菲特都在賣了你不賣？」，有網友指出連假期間變數多，貿易政策、地緣政治都有可能在休市期間發酵，寧可保守觀望，不願承擔額外風險。

整體而言，連假是否留倉成為市場投資人心中的大哉問。無論是相信利空出盡，還是選擇風險控管，網友也普遍認同一點：「每個人資金配置與風險承受能力不同，最重要的是走自己的策略，不後悔自己的選擇」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。

ETF PTT 台股 川普 投資人 連假

延伸閱讀

00878、00713、0056…2022空頭年大盤下跌22％！夏綠蒂：「它」最抗跌

川普債蛙救世主？不惜得罪全世界也要對等關稅！哲哲郭哲榮：因為他要拯救美債

新手買0050虧損想賣掉重來！網酸「乾脆別存」曝正確投資法

清明會變盤嗎…00878波動中的防守策略！經理人：震盪期間持續「定期定額」

相關新聞

對等關稅、非農報告影響市場⋯清明放4天敢留倉？網正反激戰

清明連假將至，台股休市四天，市場投資人面對不確定的國際局勢與技術面疑慮，是否敢於留多單過假期成為熱議焦點。一位網友在PTT股板發文指出，近期台股震盪劇烈，技術面支撐薄弱，自己雖預期可能利空出盡反彈，但仍難克服內心恐懼而選擇不留倉，引發大批網友熱烈討論。

特斯拉單押翻10幾倍…2022年獲利回吐50萬美金！41歲達人勇敢抄底財務自由

這次決定讓他意外搭上美國科技股的牛市，特斯拉股價一路飆升。持有至2021年，特斯拉股價翻了10幾倍，MIke的資產隨之大幅增長，為他的投資旅程奠定了關鍵基石。

川普關稅一刀切⋯中國最開心？謝金河發話網聽懂了：All-in美股

華爾街郵報報導，美國總統川普有可能將對等關稅改為向所有與美國做生意的國家課徵最高20%的齊頭式關稅。財信傳媒董事長謝金河分析，川普一視同仁的關稅政策，最大受惠者應是中國大陸。PTT網友直呼「老謝看多中國，看空美國，All-in美股應該穩了吧？」還有人直呼「美股可以搶反彈了」。

台股會再往回噴？網示警「關稅是長空」曝關鍵時間點

台股1日在3天接連重挫下，出現強彈，大漲584.27點，吞噬31日黑棒，收在21,280.17點，漲幅2.82%，但成交量縮至2,715.81億元，三大法人賣超28.39億元。PTT網友熱議，「全面悲觀就是要回噴的時候」，他認為4/2股市將持續上漲。其他人則示警，「利空出盡反彈不是沒可能，但是關稅是長空」，也有人提醒關鍵應是4/4公佈的非農就業市場報告。

明迎川普關稅解放日無差別攻擊…股民恐慌喊：保護資源！00968B開戰0056

4月2日就是川普對全球祭出關稅戰的「解放日」，不少投資人經歷台股31日重挫逾900點仍心有餘悸，…

整理包／凱基金股東會紀念品出爐！今年不走野餐風 送75萬股民這款居家好物

股東會旺季即將到來，眾所期待的各公司股東會紀念品陸續揭曉，《經濟日報》整理股東會紀念品一覽表，以及怎麼領、零股可以領嗎等相關資訊，供讀者參考！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。