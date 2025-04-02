對等關稅、非農報告影響市場⋯清明放4天敢留倉？網正反激戰

清明連假將至，台股休市四天，市場投資人面對不確定的國際局勢與技術面疑慮，是否敢於留多單過假期成為熱議焦點。一位網友在PTT股板發文指出，近期台股震盪劇烈，技術面支撐薄弱，自己雖預期可能利空出盡反彈，但仍難克服內心恐懼而選擇不留倉，引發大批網友熱烈討論。

原PO在PTT發文中表示，儘管市場充斥著悲觀看法，但也正因如此，讓他懷疑是否市場會出現逆勢反彈。他坦言：「總感覺會跌，但又有一種覺得市場連假後開盤，會用一個3-500點的大長紅來獎勵那些勇敢留倉的人」，但最終仍不敢進場，並質疑自己是否缺乏「天選之人」的膽識。

此貼文引發兩派網友激辯。正方網友認為，「富貴險中求」、「長期投資不用怕」、「大多數人看跌時，反而是低點」、「利空早就反映，可能節後反彈」，甚至有人自嘲「腳麻了，怎麼跑」，強調即使套牢也選擇留倉不動。有投資人更表示，自己早已做好資金配置，抱著ETF或台積電等標的長期投資，不在意短期波動。

反方則認為這樣的留倉行為近乎「賭博」，「別騙自己是在投資」、「還是清倉比較安心」、「巴菲特都在賣了你不賣？」，有網友指出連假期間變數多，貿易政策、地緣政治都有可能在休市期間發酵，寧可保守觀望，不願承擔額外風險。

整體而言，連假是否留倉成為市場投資人心中的大哉問。無論是相信利空出盡，還是選擇風險控管，網友也普遍認同一點：「每個人資金配置與風險承受能力不同，最重要的是走自己的策略，不後悔自己的選擇」。

※免責聲明：本文僅為個人觀點與紀錄，而非建議。投資人申購前需自行評估風險，詳閱公開說明書，自負盈虧。